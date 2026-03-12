Experiential Learning: cum au învățat copiii din Broșteni și Borca despre mediu

Există o diferență fundamentală între a ști că reciclarea contează și a construi cu mâinile tale un obiect dintr-un deșeu. Prima informație se uită, dar doua rămâne.

Aceasta este premisa din spatele unuia dintre cele mai studiate modele de educație din lume: Experiential Learning, dezvoltat de psihologul David Kolb în 1984. Modelul pornește de la o idee simplă — oamenii nu învață din informații, ci din experiențe. Și nu oricum, ci parcurgând un ciclu: trăiești ceva concret, reflectezi asupra lui, extragi o concluzie, apoi o aplici în ceva nou.

În educația tradițională, copiii deseori sar direct la etapa a treia — li se dă concluzia formulată, fără să fi trăit nimic din ce a generat-o. Rezultatul e previzibil: cunoștințe fragile, fără ancorare emoțională, uitate rapid.

Proiectul „Generația Verde”, derulat de Asociația Potaissa Art în parteneriat cu Liceul „Mihail Sadoveanu” și Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” din Broșteni și Borca, a ales deliberat calea opusă.

Cei peste 600 de copii cu vârste între 6 și 15 ani nu au primit prelegeri despre cele 16 teme de mediu din proiect, ci le-au trăit. Au fotografiat natura din jurul lor, au construit obiecte din materiale reciclate, au pictat, au creat artizanat din hârtie, au participat la un festival în care experți din domenii diferite le-au vorbit despre mediu dintr-o perspectivă pe care niciun manual nu o acoperă.

Fiecare activitate din proiect a fost gândită să completeze ciclul lui Kolb. Experiența directă — tabăra de fotografie, workshopurile de creație, festivalul. Reflecția — discuțiile, lucrările realizate, mesajele vizuale concepute de ei înșiși. Conceptualizarea — cele 16 teme de mediu ancorate în ce au văzut, simțit și creat.

Kolb spunea că „învățarea este procesul prin care cunoașterea este creată prin transformarea experienței”, iar la Broșteni și Borca, peste 600 de copii au demonstrat că asta nu e teorie.

