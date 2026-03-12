ADVERTORIAL

Experiential Learning: cum au învățat copiii din Broșteni și Borca despre mediu

de Popa Denisa

Există o diferență fundamentală între a ști că reciclarea contează și a construi cu mâinile tale un obiect dintr-un deșeu. Prima informație se uită, dar doua rămâne.

Aceasta este premisa din spatele unuia dintre cele mai studiate modele de educație din lume: Experiential Learning, dezvoltat de psihologul David Kolb în 1984. Modelul pornește de la o idee simplă — oamenii nu învață din informații, ci din experiențe. Și nu oricum, ci parcurgând un ciclu: trăiești ceva concret, reflectezi asupra lui, extragi o concluzie, apoi o aplici în ceva nou.

În educația tradițională, copiii deseori sar direct la etapa a treia — li se dă concluzia formulată, fără să fi trăit nimic din ce a generat-o. Rezultatul e previzibil: cunoștințe fragile, fără ancorare emoțională, uitate rapid.

Proiectul „Generația Verde”, derulat de Asociația Potaissa Art în parteneriat cu Liceul „Mihail Sadoveanu” și Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” din Broșteni și Borca, a ales deliberat calea opusă.

Cei peste 600 de copii cu vârste între 6 și 15 ani nu au primit prelegeri despre cele 16 teme de mediu din proiect, ci le-au trăit. Au fotografiat natura din jurul lor, au construit obiecte din materiale reciclate, au pictat, au creat artizanat din hârtie, au participat la un festival în care experți din domenii diferite le-au vorbit despre mediu dintr-o perspectivă pe care niciun manual nu o acoperă.

Fiecare activitate din proiect a fost gândită să completeze ciclul lui Kolb. Experiența directă — tabăra de fotografie, workshopurile de creație, festivalul. Reflecția — discuțiile, lucrările realizate, mesajele vizuale concepute de ei înșiși. Conceptualizarea — cele 16 teme de mediu ancorate în ce au văzut, simțit și creat.

Kolb spunea că „învățarea este procesul prin care cunoașterea este creată prin transformarea experienței”, iar la Broșteni și Borca, peste 600 de copii au demonstrat că asta nu e teorie.

Aflați mai multe pe www.genv.ro!

Proiect finanţat din Fondul pentru mediu în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.

www.afm.ro

#AFM #GenerațiaVerde #SchimbarePrinArtă

Asociația Potaissa Art președinte Luca Sebastian Vasile

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
DAN AIR mută temporar zborurile spre Siria din Damasc în Aleppo. Informații utile pentru pasagerii din Moldova
Articolul următor
Polițist de frontieră judecat pentru traficarea influenței

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Neamț: Tânără bătută crunt în urma unui conflict pornit din gelozie

Un mesaj primit pe e-mailul redacției, însoțit de mai...
ACTUALITATE

Tânăr rănit într-un accident în Dumbrava Roșie

Un tânăr în vârstă de 19 ani a ajuns...
ECONOMIE

ANAF anunță controale țintite pe domenii de activitate și verificări simultane la firme și persoane fizice

ANAF își propune să transparentizeze activitatea de control și...
ACTUALITATE

Elicopter SMURD pe stadionul „Cetatea” din Târgu Neamț. Se asigură măsuri PSI pentru transportul unui pacient la Iași

Un elicopter SMURD va ateriza pe stadionul „Cetatea” din...
ADMINISTRAȚIE

Piatra-Neamț. Primăria preia 8.000 mp din albia Bistriței pentru construirea noului pod de la Căprioara

În ședința extraordinară de îndată de joi, 12 martie,...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale