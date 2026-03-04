EVENIMENTACTUALITATEADMINISTRAȚIE

Exercițiul „Miercurea Sirenelor”, amânat: DSU invocă contextul de securitate și nevoia de informare

de Valentin Balanescu

Exercițiul național de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, programat pentru miercuri, 4 martie, a fost amânat, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Potrivit DSU ( comunicatul integral aici) decizia a fost luată după o evaluare internă, în actualul context de securitate, pentru ca populația să fie informată mai clar și să fie evitate interpretările greșite. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că amânarea este „normală” pentru a preveni confuzii în rândul celor care nu știau că este vorba despre un test și că instituția va reveni cu un calendar al verificărilor în perioada următoare.

DSU subliniază însă că testarea periodică a sirenelor rămâne necesară, deoarece verificarea tehnică și mentenanța sistemului de alarmare publică sunt esențiale pentru funcționarea acestuia în situații reale.

Autor:

Valentin Balanescuhttps://zch.ro/
Valentin Bălănescu lucrează în presă din 1990, a fost director și redactor șef la mai multe publicații din Neamț, atât în presa scrisă, la televiziune și radio. Este specializat în special în anchete jurnalistice, pe tematică din județul Neamț, în special din administrație și economie. Este fondatorul grupului de presă Mesagerul de Neamț și protagonistul emisiunii ”Cafeaua de dimineață” care are peste 10 ani de emisie.
Anunț al ISU Neamț. Pești morți în aval de Barajul Reconstrucția în municipiul Piatra Neamț
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

