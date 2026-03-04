Exercițiul „Miercurea Sirenelor”, amânat: DSU invocă contextul de securitate și nevoia de informare

Exercițiul național de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, programat pentru miercuri, 4 martie, a fost amânat, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Potrivit DSU ( comunicatul integral aici) decizia a fost luată după o evaluare internă, în actualul context de securitate, pentru ca populația să fie informată mai clar și să fie evitate interpretările greșite. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că amânarea este „normală” pentru a preveni confuzii în rândul celor care nu știau că este vorba despre un test și că instituția va reveni cu un calendar al verificărilor în perioada următoare.

DSU subliniază însă că testarea periodică a sirenelor rămâne necesară, deoarece verificarea tehnică și mentenanța sistemului de alarmare publică sunt esențiale pentru funcționarea acestuia în situații reale.