de Sofronia Gabi

Poligonul Dealul Vulpii din Piatra Neamț a fost teatrul unui exercițiu interinstituțional intitulat generic „Petrodava – 25”. Acțiune a avut loc pe 2 octombrie. „În cadrul exercițiului, planificat și organizat de Batalionul 634 Infanterie „Mareșal Jozef Pilsudski”, au participat toate instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională din garnizoana Piatra Neamț, având ca obiectiv validarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor de acțiune în comun, la nivel interinstituțional, pentru rezolvarea unei situații tactice”, anunță Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”.Exercițiu interinstituțional „Petrodava – 25”

Din partea Ministerului Apărării Naționale au participat, Centrul Militar Județean Neamț, militari activi și rezerviști voluntari din cadrul Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Jozef Pilsudski” și Batalionului Infanterie Rezervă Neamț (amănunte aici).Exercițiu interinstituțional „Petrodava – 25”

FOTO: Facebook Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
