Exercițiu interinstituțional „Petrodava – 25”

Poligonul Dealul Vulpii din Piatra Neamț a fost teatrul unui exercițiu interinstituțional intitulat generic „Petrodava – 25”. Acțiune a avut loc pe 2 octombrie. „În cadrul exercițiului, planificat și organizat de Batalionul 634 Infanterie „Mareșal Jozef Pilsudski”, au participat toate instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională din garnizoana Piatra Neamț, având ca obiectiv validarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor de acțiune în comun, la nivel interinstituțional, pentru rezolvarea unei situații tactice”, anunță Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”.

Din partea Ministerului Apărării Naționale au participat, Centrul Militar Județean Neamț, militari activi și rezerviști voluntari din cadrul Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Jozef Pilsudski” și Batalionului Infanterie Rezervă Neamț (amănunte aici).

FOTO: Facebook Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”