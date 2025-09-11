Ministerul Apărării Naționale derulează, în perioada 15–19 septembrie, exercițiul MOBEX SB – MS -25 , prin care este verificată pregătirea rezerviștilor și modul de completare cu personal și tehnică a unităților militare. Activitățile de acest tip au caracter de rutină și se organizează periodic în diferite județe ale țării.

Exercițiul actual are loc în Sibiu și Mureș și este organizat în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. Rezerviștii convocați participă la activități de instruire, inclusiv la trageri în poligon.

Astfel de exerciții s-au mai desfășurat în mai 2025 în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, iar în Sibiu și Mureș precedentele au avut loc în 2012. Conform legislației, rezerviștii din toate județele, inclusiv din Neamț, pot fi chemați atunci când se organizează activități la nivel local.

Ministerul Apărării Naționale precizează că aceste exerciții nu au legătură cu situația de securitate din regiune, fiind parte a programului de pregătire stabilit prin lege. Pentru informare corectă, cetățenii sunt îndrumați să consulte sursele oficiale ale instituției. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi găsite inclusiv informații despre încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare.

Sandu Munteanu

Foto: Facebook Forțele Terestre Române