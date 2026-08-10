Exercițiu de mobilizare în Neamț, Suceava și Botoșani. Rezerviștii vor fi chemați la unitățile militare

Un exercițiu pentru verificarea pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, denumit MOBEX NT-SV-BT-26, se va desfășura în perioada 14-18 septembrie, în județele Neamț, Suceava și Botoșani, anunță Ministerul Apărării Naționale.

În cadrul exercițiului, rezerviștii cu domiciliul în cele trei județe vor fi convocați pentru o singură zi la unitățile militare în care sunt repartizați, unde vor participa la activități de pregătire.

Documentele de convocare vor fi înmânate rezerviștilor de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, precizează MApN.

Potrivit legislației, rezerviștii au obligația de a participa la antrenamente și exerciții de mobilizare. Angajatorii trebuie, la rândul lor, să permită participarea salariaților convocați, prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, în baza adeverinței eliberate de centrul militar.

În județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va verifica și nivelul de pregătire al autorităților locale, instituțiilor publice și operatorilor economici pentru situații care țin de apărare.

Exercițiile de tip MOBEX sunt organizate pe timp de pace și urmăresc verificarea modului în care structurile cu atribuții în apărare și securitate națională sunt asigurate cu personal și materiale. La nivel național, astfel de activități vizează, în general, aproximativ zece județe într-un an.

MApN arată că exercițiul este organizat în baza Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.

Nu este pentru prima dată când în cele trei județe au loc astfel de verificări: exerciții similare au fost organizate în Botoșani în 2016, în Neamț în 2018 și în Suceava în 2019.

Z.C.