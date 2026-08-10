SOCIALACTUALITATEBOTOȘANI

Exercițiu de mobilizare în Neamț, Suceava și Botoșani. Rezerviștii vor fi chemați la unitățile militare

editor
de editor

Un exercițiu pentru verificarea pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, denumit MOBEX NT-SV-BT-26, se va desfășura în perioada 14-18 septembrie, în județele Neamț, Suceava și Botoșani, anunță Ministerul Apărării Naționale.

În cadrul exercițiului, rezerviștii cu domiciliul în cele trei județe vor fi convocați pentru o singură zi la unitățile militare în care sunt repartizați, unde vor participa la activități de pregătire.

Documentele de convocare vor fi înmânate rezerviștilor de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, precizează MApN.Exercițiu de mobilizare în Neamț, Suceava și Botoșani. Rezerviștii vor fi chemați la unitățile militare

Potrivit legislației, rezerviștii au obligația de a participa la antrenamente și exerciții de mobilizare. Angajatorii trebuie, la rândul lor, să permită participarea salariaților convocați, prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, în baza adeverinței eliberate de centrul militar.

În județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va verifica și nivelul de pregătire al autorităților locale, instituțiilor publice și operatorilor economici pentru situații care țin de apărare.

Exercițiile de tip MOBEX sunt organizate pe timp de pace și urmăresc verificarea modului în care structurile cu atribuții în apărare și securitate națională sunt asigurate cu personal și materiale. La nivel național, astfel de activități vizează, în general, aproximativ zece județe într-un an.

MApN arată că exercițiul este organizat în baza Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.

Nu este pentru prima dată când în cele trei județe au loc astfel de verificări: exerciții similare au fost organizate în Botoșani în 2016, în Neamț în 2018 și în Suceava în 2019.

Z.C.

Autor:

editor
editor
Articolul precedent
Focar de rabie la bovine, confirmat în Neamț. Restricții în Borșeni și în mai multe fonduri cinegetice
Focar de rabie la bovine, confirmat în Neamț. Restricții în Borșeni și în mai multe fonduri cinegetice
Articolul următor
FOTO. Trafic blocat pe ambele sensuri la Girov -Căciulești. Trei răniți în spital după un grav accident de circulație!
FOTO. Trafic blocat pe ambele sensuri la Girov -Căciulești. Trei răniți în spital după un grav accident de circulație!

Ultima ora

Stiri fierbinti

FOTO. Trafic blocat pe ambele sensuri la Girov -Căciulești. Trei răniți în spital după un grav accident de circulație!

Actualizare: Șoferul tractorului – în comă profundă! Potrivit informațiilor furnizate...
Stiri fierbinti

Focar de rabie la bovine, confirmat în Neamț. Restricții în Borșeni și în mai multe fonduri cinegetice

Un focar de rabie la bovine a fost confirmat...
SPORT

Campionatele Europene de înot: Vlad Mihalache, în semifinale la 50 m fluture. David Popovici intră marți în concurs

Probele de înot din cadrul Campionatelor Europene de Natație...
Stiri fierbinti

Secetă. Neamțul este cel mai afectat județ din țară. Localități unde sunt probleme

Administrația Apelor Române a transmis că, din cauza secetei,...
ACTUALITATE

Meteorologii au emis noi atenționări de caniculă și disconfort termic

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de...

Categorii

Stiri fierbinti

FOTO. Trafic blocat pe ambele sensuri la Girov -Căciulești. Trei răniți în spital după un grav accident de circulație!

Actualizare: Șoferul tractorului – în comă profundă! Potrivit informațiilor furnizate...
Stiri fierbinti

Focar de rabie la bovine, confirmat în Neamț. Restricții în Borșeni și în mai multe fonduri cinegetice

Un focar de rabie la bovine a fost confirmat...
SPORT

Campionatele Europene de înot: Vlad Mihalache, în semifinale la 50 m fluture. David Popovici intră marți în concurs

Probele de înot din cadrul Campionatelor Europene de Natație...
Stiri fierbinti

Secetă. Neamțul este cel mai afectat județ din țară. Localități unde sunt probleme

Administrația Apelor Române a transmis că, din cauza secetei,...
ACTUALITATE

Meteorologii au emis noi atenționări de caniculă și disconfort termic

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de...
SPORT

Băcăuanca Daria Vrînceanu este vicecampioană mondială U20 la triplusalt!

O performanță deosebită obținută de o sportivă din Bacău...
Stiri fierbinti

Iași. Autoturism de lux furat din Belgia, reținut la Punctul de trecere a Frontierei Albița

Un bărbat cu dublă cetățenie, română și moldovenească, a...
Stiri fierbinti

FOTO. Accident în Piatra Neamț

Accident rutier pe strada Fermelor din Piatra-Neamț. Pompierii din...