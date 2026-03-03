Exercițiu de evacuare în caz de cutremur în toate unitățile de învățământ  

Un exercițiu de alarmare în caz de cutremur are loc în toate școlile. Acțiunea se derulează în toată țara, pe 4 martie, ziua în care se împlinesc 49 de ani de la cutremurul devastator din 1977. „Pe 4 martie, în toate unitățile de învățământ din județul Neamț se va desfășura un exercițiu de evacuare cu tema „Activitatea personalului didactic și a elevilor din județul Neamț pe timpul și după producerea unui cutremur”. Fiecare unitate de învățământ va acționa propriul sistem de înștiințare stabilit pentru astfel de situați (sirenele din sistemul de alarmare al localităților nu vor fi pornite). Ca și în anii trecuți exercițiul se va desfășura conform Planului aprobat de Prefectul județului Neamț. Această activitate are ca scop conștientizarea riscului dar și formarea deprinderilor pentru a putea acționa corespunzător în cazul producerii unui astfel de eveniment”, conform ISU Neamț.

Exercițiul este organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și este programat de la ora 09:45. Scenariul prevede anunțarea producerii situației de urgență la ora 09:50 la nivelul fiecărei unități de învățământ și urmărește comportamentul adecvat ce trebuie adoptat în cazul producerii unui cutremur. Va avea loc adăpostirea copiilor sub bancă, masă, grindă sau tocul de la ușă, iar în cazul în care sunt persoane ce au fost surprinse pe hol, se recomandă ca acestea să se așeze în poziția ghemuit cu mâinile deasupra capului lângă peretele interior, îndepărtându-se de ferestre. Urmează deschiderea ușii de la clasă de către cadrul didactic (aflat la ora de curs) și poziționarea acestuia sub tocul de la ușă; evacuarea copiilor din clase (cu recomandarea de a-și acoperi capul cu o carte sau ghiozdanul) după ce cadrul didactic s-a asigurat că se poate efectua în condiții de siguranță; efectuarea prezenței elevilor, pe clase, la locul de evacuare (stabilit) și înștiințarea conducerii unității de învățământ.

La același moment ar fi trebuit să aibă loc și exercițiul intitulat generic „Miercurea alarmelor”, însă acțiunea a fost amânată pe termen nelimitat. „În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”. Decizia a fost luată în mod deliberat și responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii populații.

Facem această precizare fără echivoc: amânarea exercițiului nu schimbă cu nimic necesitatea testării periodice a sistemului național de alarmare publică.

Verificarea tehnică, mentenanța constantă și testarea funcțională a sirenelor reprezintă obligații instituționale, nu opțiuni. Un sistem de avertizare publică care nu este testat regulat riscă să nu funcționeze atunci când este nevoie de el. Într-o situație reală, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol”, anunță IGSU.

Instituția precizează că amânarea reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunțare la exercițiu și nici o diminuare a exigențelor instituționale privind pregătirea pentru situații de risc. În perioada următoare, va fi comunicat un calendar revizuit al exercițiilor, însoțit de măsuri suplimentare de informare publică, astfel încât aceste activități să se desfășoare în condiții de claritate, înțelegere și eficiență.