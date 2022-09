Astăzi, 4 septembrie, în Sala Studio a Teatrului Tineretului din Piatra-Neamț, de la ora 18,00, are loc comedia “Terapie în 3”, pusă în scenă de Rotari Entertainment București, în regia lui Radu Gabriel, iar pe Terasa „Sweet and Sour by the lake” de la Bâtca Doamnei, Piatra-Neamț va avea loc un concert de chitară bossa-nova susținut de Vlad Gălățianu, de la ora 20,30.

Cele două reprezentanții fac parte dintr-un eveniment caritabil aflat la cea de-a II-a ediție a proiectului educațional „Festival de teatru și muzică pentru întreaga familie” organizat de Parohia Buna Vestire Sarata și Asociația Ortodoxă Social-Cultură Armina din Piatra-Neamț.

Spectacolul de teatru îi are în distribuție pe Luminița Bucur, Oleg Apostol și Maria Radu.

„Orice căsnicie poate fi salvată, dar întotdeauna e nevoie de… trei și de o rețetă anume a succesului. Se ia o soție nefericită, un soț nehotărât și un psiholog nonconformist. Soțul se curăță de mamă, se toacă mărunt, se condimentează, se pudrează, dar mai ales se ține bine la păstrare sub papuc. Soția se ia cu binișorul, se frământă bine, se dospește, se frăgezește până capătă o consistență docilă. Se ia căsnicia, se întinde până la refuz, se asezonează cu petreceri, două, după gust, se reglează, se testează bine limitele, se încinge, se răcește și se aduce la o temperatură constantă. Se introduce la cuptor, unde o ținem toată viața. Poftiți, serviți!” spune regizorul Radu Gabriel.

La spectacole este estimată participarea a 100 de copii și membri ai familiilor acestora, din care 25 de la centrul Castani din Piatra-Neamț, dorindu-se realizarea unei interacțiuni între interpreți și copiii prezenți în sală.

Angela Croitoru