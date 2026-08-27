Evaziune fiscală la Roman – veniturile nedeclarate din închirierea unui apartament pentru prostituție

O femeie de 39 de ani, din Roman, este cercetată penal pentru evaziune fiscală după ce nu a declarat veniturile din închirierea apartamentului pentru practicarea prostituției. „La data de 26 august a.c., urmare a corespondenței cu reprezentanții ANAF, polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Roman s-au sesizat din oficiu, cu privire la săvârșirea de către o femeie, în vârstă de 39 de ani, din Roman, a infracțiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că în perioada septembrie-decembrie 2025, aceasta a obținut venituri impozabile din închirierea, în mod repetat, a imobilului său, din municipiul Roman, pentru practicarea prostituției”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Cercetările au stabilit că veniturile obținute nu ar fi fost declarate la organele fiscale, în termenul prevăzut de lege, scopul fiind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat. „Față de imobilul din municipiul Roman și față de mai multe sume de bani, prin ordonanța procurorului de caz, din data de 16 iunie a.c., s-a dispus măsura sechestrului asigurator”, mai arată sursa citată.

În aceste condiții polițiștii vin cu recomandări utile pentru proprietarii de imobile. Verificați cu atenție persoanele cărora le închiriați locuința și scopul declarat al închirierii. Încheiați contracte de închiriere și păstrați documentele privind relația contractuală și încasarea chiriei. Declarați veniturile obținute din închiriere și achitați taxele și impozitele datorate, în termenul prevăzut de legislația fiscală. Nu permiteți folosirea imobilului pentru activități ilegale și sesizați autoritățile atunci când există suspiciuni privind o astfel de utilizare. Informați-vă cu privire la obligațiile fiscale aplicabile veniturilor din chirii, inclusiv prin consultarea informațiilor puse la dispoziție de ANAF.