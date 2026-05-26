Evaluarea Națională la clasa a VI-a începe astăzi cu proba la Limbă și comunicare

Elevii de clasa a VI-a susțin astăzi, marți, 26 mai, prima probă din cadrul Evaluării Naționale 2026, la Limbă și comunicare – Limba română (sau Limba română pentru minoritățile naționale), potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Cum se desfășoară proba

Testarea începe la ora 13:00, iar timpul de lucru este de 60 de minute. Proba se desfășoară în spațiile stabilite de unitățile de învățământ, de regulă în sălile în care elevii participă la cursuri, fără materiale didactice care ar putea influența rezolvarea subiectelor. Evaluarea verifică felul în care elevii înțeleg un text, folosesc informațiile primite și își formulează răspunsurile în scris.

Subiectele nu sunt publice înainte de testare și vor fi afișate ulterior pe platforma oficială subiecte.edu.ro. Înainte de începerea probei, elevii primesc instrucțiunile de lucru și broșura cu subiecte. Profesorii care supraveghează proba asigură ordinea în sală și nu pot oferi explicații legate de rezolvarea cerințelor.

Corectarea lucrărilor

Testele sunt corectate în școala în care au fost susținute, de profesori desemnați la nivelul unității de învățământ. Cadrele didactice pot face pe test sublinieri sau observații, astfel încât rezultatul să poată fi explicat mai ușor elevului și părinților. Corectarea se încheie în cel mult șapte zile de la ultima probă a Evaluării Naționale la clasa a VI-a.

Calendarul următoarelor probe

Evaluarea continuă miercuri, 27 mai, cu proba la Matematică și Științe ale naturii. Pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale, testul este pus la dispoziție în limba de studiu și în limba română. Joi, 28 mai, acești elevi susțin proba la Limbă și comunicare – Limba maternă.

Cum sunt folosite rezultatele

Rezultatele de la Evaluarea Națională la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a au rol de orientare. Acestea sunt comunicate individual elevilor și părinților sau reprezentanților legali, fără afișare publică și fără consemnare în catalog. Prin excepție, punctajul poate fi echivalat în calificativ sau notă, la solicitarea scrisă a elevului, părintelui sau reprezentantului legal.

Rezultatele sunt trecute în portofoliul educațional și sunt folosite pentru informarea familiilor despre nivelul competențelor elevilor, precum și pentru elaborarea planurilor de învățare personalizat

Z. C.

Foto: ilustrativă