„EU KIDS Act” -Restricții și sancțiuni dure! Europa scoate minorii de pe internet!

„Actul european privind copiii” (EU KIDS Act), care vizează interzicerea totală a accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani și restricționarea conturilor personale până la vârsta de 15 ani vine, ]n viziunea legiuitorilor, să facă ordine pe internet. Inițiativa legislativă, anunțată oficial de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, își propune să protejeze minorii de riscurile mediului digital, inclusiv de algoritmii adictivi și de expunerea la conținut inadecvat.

Propunerea de regulament EU KIDS Act a fost adoptată oficial de Comisia Europeană pe 17 septembrie 2026.

Planul propus de UE, pe categorii de vârstă

Accesul minorilor în mediul online pe categorii stricte de vârstă va avea restricții în funcție de vârstă:

-Sub 3 ani: Interzicere totală a accesului la ecrane și la serviciile digitale vizate.

-Între 3 și 12 ani: Fără rețele sociale standard. Minorii din această categorie pot accesa doar platforme dedicate, special adaptate copiilor, care respectă standarde foarte stricte de siguranță;

-Între 13 și 14 ani: Aceștia nu își pot crea conturi proprii. Ei pot folosi rețelele de socializare (cum ar fi TikTok, Instagram, Facebook), platformele de video-sharing și chatboturile cu inteligență artificială doar prin „mini-conturi” introductive create și supravegheate de părinți, care vor avea funcționalități limitate;

-De la 15 ani: Minorii vor avea dreptul legal de a-și deschide și gestiona conturi personale independente.

Pentru a pune în aplicare aceste măsuri, proiectul prevede noi obligații majore pentru marile companii tech, inclusiv sisteme mult mai sigure și stricte de verificare a vârstei utilizatorilor.

Deoarece este abia în faza de proiect legislativ, regulile nu se aplică imediat.

Când intră în vigoare restricțiile

Calendarul estimat pentru parcurgerea etapelor legale și implementarea efectivă include următorii pași:

1) -Negocierea și Adoptarea Legislativă (2026–2027)

Proiectul de lege intră acum în procedura legislativă ordinară a Uniunii Europene. Textul trebuie analizat, dezbătut, amendat și votat de cele două instituții co-legiuitoare, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene (reprezentanții guvernelor statelor membre, inclusiv al României).

2) – Dezvoltarea Instrumentelor Tehnice (Finalul anului 2026)

Pentru ca legea să poată fi aplicată, este nevoie de o infrastructură tehnică sigură. Comisia Europeană a anunțat că va lansa Soluția Europeană de Verificare a Vârstei (EU Age Verification Solution) — un instrument open-source care protejează datele personale — până la sfârșitul anului 2026. Aceasta va fi pusă la dispoziția statelor membre și a platformelor digitale

Tranziție (2028–2029) -Meta, TikTok și Google au „temă pentru acasă„!

După ce regulamentul este publicat în Jurnalul Oficial al UE, se acordă o perioadă de grație (tranziție). Aceasta este necesară pentru ca marile platforme tech (Meta, TikTok, Google etc.) să își modifice algoritmii, să elimine caracteristicile adictive și să implementeze sistemele de verificare.

Statele membre, inclusiv România, să își pună la punct ecosistemul național de asigurare a vârstei și autoritățile de control.

În mod tradițional, pentru pachete legislative similare de amploare (cum au fost Digital Services Act sau AI Act), această perioadă durează între 12 și 24 de luni.

Când vor fi obligați copiii din România să respecte regulile?

Fiind vorba despre un Regulament European (Act), acesta se va aplica direct și simultan în toate cele 27 de state membre, fără a mai fi nevoie de o lege de transpunere în Parlamentul României. Realist, primele restricții obligatorii și obligativitatea mini-conturilor parentale vor intra în vigoare cel mai devreme în anul 2028 sau 2029

Soluția Europeană de Verificare a Vârstei (EU Age Verification Solution) este concepută ca un instrument open-source descentralizat, bazat pe principiul confidențialității totale (Privacy by Design). Obiectivul central este ca platformele online să poată afla dacă un utilizator are vârsta legală, fără a afla cine este acel utilizator și fără a colecta sau stoca documente de identitate.

Cum funcționează verificarea vârstei (Tehnologia Zero-Knowledge)

Pentru a evita scenariul în care companii precum Meta sau TikTok strâng baze de date cu buletinele minorilor, UE folosește un sistem de criptare prin care datele de identitate sunt separate complet de activitatea online.

Identitatea rămâne la nivel local sau la emitenți de încredere: Verificarea inițială a identității se face printr-un sistem securizat (de exemplu, portofelul digital european EU Digital Identity Wallet sau o autoritate publică națională). Acest emisor verifică documentul oficial (buletin, certificat de naștere).

Generarea unui jeton criptografic (Token) este metoda prin care UE vrea să protejeze informațiile sensibile. Odată confirmată vârsta în mod oficial, sistemul generează un cod criptografic anonim (un token). Acest token atestă doar un adevăr matematic (ex: „Utilizatorul are peste 15 ani” sau „Utilizatorul are 13 ani”), fără a conține numele, CNP-ul sau fotografia persoanei.

Validarea pe platforme se va face fără stocare. Când copilul vrea să acceseze Instagram sau TikTok, platforma interoghează sistemul UE. Sistemul trimite doar confirmarea criptografică (Da/Nu). Platforma de socializare nu vede documentul de identitate, nu îl stochează și nu poate corela identitatea reală a copilului cu profilul său din aplicație.

Ce sancțiuni riscă platformele care nu se conformează

Pentru a se asigura că marile companii tehnologice vor respecta regulamentul „EU KIDS Act”, Comisia Europeană a propus amenzi drastice, similare cu cele din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și Legea Serviciilor Digitale (DSA):

– Amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală: pentru platformele foarte mari (VLOPs – cum ar fi TikTok, Instagram, YouTube), amenzile pot ajunge la miliarde de euro în cazul în care permit cu bună știință accesul copiilor sub 13 ani sau nu implementează sistemul de mini-conturi parentale pentru cei de 13-14 ani.

– Interdicții temporare de operare: în cazuri de abateri grave și repetate care pun în pericol iminent siguranța mentală sau fizică a minorilor, UE poate impune restricții temporare de funcționare a serviciului pe teritoriul Uniunii Europene.

– Răspundere legală pentru algoritmii adictivi: companiile vor fi sancționate direct dacă folosesc funcționalități de design adictiv (cum ar fi infinite scroll sau notificări push agresive nocturne) direcționate către conturile minorilor.

Angela Croitoru