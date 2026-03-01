Etapa națională First Tech Challenge se apropie!

Etapa Națională a First Tech Challenge (FTC) România va avea loc, în 13-15 martie, la Sala Polivalentă din București. Cele mai bune 96 de echipe din toată țara – calificate la etapele regionale vor concura pentru calificările la nivel internațional.

În urmă cu o săptămână, în perioada 21–22 februarie 2026, la Sala Polivalentă din Piatra-Neamț, a avut loc Regionala EST a concursului FTC 2026, în organizarea Clubului „Eu codez” Piatra-Neamț, împreună cu echipele BrickBot și Boogeybots.

Evenimentul a reunit 31 de echipe din regiunea de Est a României, jumătate dintre acestea calificându-se pentru naționala de la București.

Competiția este organizată în România de către Asociația „Nație Prin Educație” și se află în cel de-al 10-lea an de organizare, promovând educația STEM, inovația și lucrul în echipă în rândul tinerilor.

Pe baza sistemului oficial de Advancement Points– care combină performanța în calificări, playoff-uri și premii tehnice și non tehnice, la Etapa Națională a First Tech Challenge România, s-au calificat 16 echipe din estul țării.

FIRST Championship va fi în aprilie, în Houston, Texas

Participanții FIRST® Tech Challenge (grupa de vârstă 12 – 18 ani, clasele a VII-a până la a XII-a de liceu) „lucrează împreună cu mentorii lor pentru a proiecta și construi roboți dinamici, care să concureze într-un joc captivant lansat în fiecare septembrie. Pe teren și în afara lui, studenții își dezvoltă abilități STEM, se implică în activități de implicare comunitară, practică inovația inginerească și își consolidează încrederea în sine pentru a reuși”, se arată pe site-ul oficial al Asociației Nație pentru Educație.

Echipa reprezentativă a României, care se va decide în martie, la București, va merge în etapa internațională a sezonului 2025 – 2026 FIRST Tech Challenge (FTC), cunoscută sub numele de FIRST Championship, care va avea loc, în perioada 29 aprilie – 2 mai 2026, la Houston, Texas, în Statele Unite ale Americii.

Angela Croitoru

Foto: Facebook, NatiePrinEducatie