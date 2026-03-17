Energie verde pentru Bălțătești: 68 de gospodării vor primi panouri fotovoltaice gratuite

Locuitorii comunei Bălțătești primesc vești importante în această primăvară. Un proiect finanțat din fonduri europene, aprobat în luna martie, va permite instalarea gratuită de panouri fotovoltaice și baterii de stocare pentru 68 de gospodării din comună.

Investiția, acoperită integral din finanțare europeană, reprezintă primul pas dintr-un program mai amplu de modernizare energetică la nivel local.

Potrivit primarului Radu Răducu, acesta este doar începutul: „Cele 68 de gospodării incluse în această etapă reprezintă primul lot al proiectului, iar în perioada următoare, odată cu obținerea unor noi finanțări, proiectul va continua și tot mai multe familii din comună vor beneficia de aceste sisteme moderne.”

Lucrările de montaj vor fi realizate de o firmă specializată în domeniul energiei regenerabile, SC LUCRIS SERV SRL, urmând ca beneficiarii să se bucure de multiple avantaje: reducerea costurilor la energie, creșterea independenței energetice și un impact pozitiv asupra mediului.

