Emeric Ienei, antrenorul care a adus Cupa Campionilor în România a încetat din viață

Emeric Ienei, una dintre cele mai respectate figuri ale fotbalului românesc, a încetat din viață astăzi, la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Oradea. Potrivit apropiaților, decesul s-a produs în urma unei comoții cerebrale.

Considerat un adevărat simbol al eleganței în sportul românesc, Emeric Ienei a scris pagini unice în istoria fotbalului.

Antrenorul care a adus României trofeul suprem în fotbal

Emeric Ienei rămâne singurul antrenor român care a cucerit Cupa Campionilor Europeni, conducând echipa Steaua București spre glorie în noaptea de 7 mai 1986, la Sevilla, într-o finală legendară cu FC Barcelona.

După 120 de minute fără gol, Steaua s-a impus la loviturile de departajare cu 2-0, prin transformările lui Marius Lăcătuș și Gabi Balint, iar eroul acelei seri a fost portarul Helmuth Duckadam, care a apărat toate cele patru penalty-uri ale adversarilor.

Acea performanță rămâne și astăzi cel mai mare succes al fotbalului românesc la nivel de cluburi.

O viață dedicată fotbalului românesc

Fost jucător, internațional și apoi antrenor, Ienei a condus și naționala României la două turnee finale majore: Campionatul Mondial din Italia (1990) și Campionatul European din Belgia și Olanda (2000).

De fiecare dată, „tricolorii” au reușit să treacă de faza grupelor, confirmând valoarea școlii românești de fotbal din acea perioadă.

Ultimii ani, trăiți cu discreție și demnitate

Retras în orașul natal, Oradea, marele antrenor a dus în ultimul deceniu o viață liniștită, marcată de probleme de sănătate și de pierderea grea a soției sale, Ileana Gyulai, fosta mare scrimeră și campioană mondială, care a murit în 2021.

România fotbalistică își ia astăzi rămas-bun de la cel care a ridicat-o, la propriu, pe cea mai înaltă treaptă a Europei.