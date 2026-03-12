Elicopter SMURD pe stadionul „Cetatea” din Târgu Neamț. Se asigură măsuri PSI pentru transportul unui pacient la Iași

Un elicopter SMURD va ateriza pe stadionul „Cetatea” din orașul Târgu Neamț pentru a prelua un pacient care urmează să fie transportat la Iași. Intervenția are loc sub supravegherea pompierilor, care vor asigura măsurile de prevenire și stingere a incendiilor pe durata operațiunii.

Potrivit ISU Neamț, la fața locului va interveni un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Târgu Neamț, cu o autospecială de stingere, pentru a asigura condițiile de siguranță necesare în timpul aterizării și decolării elicopterului.

Aeronava SMURD va prelua un bărbat în vârstă de 50 de ani, care va fi transportat la Institutul de Boli Cardiovasculare din municipiul Iași.