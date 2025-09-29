Elevul care a trimis email-uri de amenințare la instituții publice a fost arestat

Adolescentul de 17 ani suspectat că ar fi trimis mesaje de amenințare la mai multe instituții publice (amănunte aici și aici) a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta a fost identificat de procurorii DIICOT care l-au prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, după ce l-au pus sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist. Faptele au avut loc timp ce câteva zile, în perioada 21 – 23 septembrie, când suspectul și o minoră de 14 ani ar fi trimis email-uri de amenințare la peste 1.000 de adrese. Reamintim că printre ține s-au numărat și Inspectoratul de Poliție Neamț, Colegiul Național „Petru Rareș” și Școala Gimnazială „Elena Cuza” din Piatra Neamț.

„Din probele administrate a reieșit că, la datele de 21 și 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de pe întreg teritoriul României, în care proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic”, anunța DIICOT.

Conform mass-mediei centrale tânărul de 17 ani, elev la un liceu din Capitală, nu este la primul contact cu legea penală și la finalul anului trecut ar fi fost dat în urmărire internațională după ce un judecător din New York a emis un mandat de arestare pentru infracțiuni ce conspirație în vederea comiterii de infracțiuni împotriva SUA, exploatarea sexuală a unui minor, primirea și distribuirea de pornografie infantilă, amenințări de extorcare pe cale interstatală, amenințarea comunicațiilor interstatale, amenințarea cu folosirea armelor de distrugere în masă, amenințarea cu acte de terorism care depășesc frontierele naționale.

Totul după ce ar fi trimis sute de amenințări cu bombă unor instituții de peste ocean și ar fi manipulat minore pentru a participa la acte de violență extremă, exploatare sexuală și automutilare. În luna mai a acestui an autoritățile române s-au opus extrădării pe motiv că adolescentul ar risca închisoare pe viață.

