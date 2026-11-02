Elevii se întorc la școală – începe modulul al doilea
EDUCATIEACTUALITATE

Elevii se întorc la școală – începe modulul al doilea

editor
de editor

După o săptămână de vacanță, elevii și cadrele didactice se întorc la școală astăzi, 2 noiembrie pentru modulul al doilea al anului școlar 2026-2027.

Acest modul se va încheia marți, 22 decembrie, când va începe vacanța dedicată sărbătorilor de iarnă.Elevii se întorc la școală - începe modulul al doilea

În data de 20 noiembrie elevii ar trebui să primească bursele aferente lunilor septembrie și octombrie, potrivit metodologiei de acordare a burselor, informează edupedu.ro. Ulterior, bursele se vor plăti lunar, pe data de 20, pentru luna precedentă.

Z.C.

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editor
editor
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