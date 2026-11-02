Elevii se întorc la școală – începe modulul al doilea

După o săptămână de vacanță, elevii și cadrele didactice se întorc la școală astăzi, 2 noiembrie pentru modulul al doilea al anului școlar 2026-2027.

Acest modul se va încheia marți, 22 decembrie, când va începe vacanța dedicată sărbătorilor de iarnă.

În data de 20 noiembrie elevii ar trebui să primească bursele aferente lunilor septembrie și octombrie, potrivit metodologiei de acordare a burselor, informează edupedu.ro. Ulterior, bursele se vor plăti lunar, pe data de 20, pentru luna precedentă.

Z.C.