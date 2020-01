Elevii din trei clase de la Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț s-au îmbrăcat în costume populare și au marcat, printr-un program artistic, 161 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Activitatea de astăzi, 23 ianuarie, face parte din proiectul „Evocarea satului românesc”, ce se derulează în acest an școlar. Programul a fost pregătit de elevii din clasa a V-a B împreună cu diriginta prof. Gabriela Grădinariu, cei din clasa a V-a C și diriginta prof. Cristina Bălănescu, alături cu cei de la clasa a IV-a A și diriginta prof. Monica Cozma. Mica Unire și personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza au fost prezentate prin scurte scenete și versuri. „Activitatea de astăzi este dedicată aniversării a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române și face parte din proiectul educațional „Evocarea satului românesc”. Este motivul pentru care am intitulat-o „Cuza Vodă la șezătoare” și cu argumentul în plus că, anul acesta, la 20 martie, se împlinesc 200 de ani de la nașterea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. El era apropiat de poporul care l-a ales și de aceea multe din acțiunile sale își au ecoul în literatura populară”, a declarat prof. Cristina Bălănescu, care le-a vorbit copiilor despre importantul moment din istoria neamului românesc. Elevii au interpretat cântece acompaniați la chitară de colegii lor, sub îndrumarea prof. Dorina Năstasă, iar la final cu toții s-au prins în hora Unirii. (C.I.)