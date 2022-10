Prima vacanță de o săptămână din primul anul școlar cu 5 module de studiu s-a încheiat și de astăzi, 31 octombrie, elevii s-au reîntors în bănci. Al doilea modul durează până pe 22 decembrie, când va începe vacanța de iarnă ce se va încheia în 8 ianuarie 2023, conform noii structuri. Acest modul este cel mai lung, cu aproape 8 săptămâni de cursuri, dar elevii și profesorii se vor mai bucura de minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională, ce pică miercuri și joi, nefiind exclus ca Guvernul să decidă zi liberă și pentru vineri.

Tezele nu mai sunt obligatorii în acest an școlar, potrivit modificărilor aduse de fostul ministru Sorin Cîmpeanu, dar profesorii pot decide astfel de evaluări. Elevii trebuie să aibă minim de note în acest an școlar funcție de câte ore sunt alocate săptămânal fiecărei materii, după formula N+3, unde N este numărul de ore din planul cadru și vor avea încheiată o singură medie anuală per disciplină.

În schimb, evaluările naționale pentru elevii diin clasele a II-a, a IV-a și a VI-a au fost menținute și vor avea loc în perioada 9-25 mai. Absolvenții de gimnaziu vor încheia cursurile în 9 iunie și vor susține evaluarea națională în perioada 19-22 iunie.

C.I.