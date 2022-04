De vineri, 15 aprilie, începe vacanța de primăvară pentru toți elevii, de două săptămâni. Ultimele cursuri din acest an școlar se reiau în data de 2 mai și se vor încheia după șase săptămâni, în ziua de 10 iunie pentru majoritatea elevilor.

Cei de-a XII-a termină primii, în data de 27 mai, după ce vor fi promovat și se vor fi înscris la bacalaureat. Examenul se va desfășura cu prima etapă – probele orale și de competențe digitale în perioada 6 iunie – 15 iunie. A doua etapă – probele scrise – se da derula în perioada 20-23 iunie, cu afișarea notelor pe 27 iunie, depunerea contestațiilor începând cu ora 12 și până la ora 18, urmând ca notele finale să fie publicate pe 1 iulie.

Absolvenții de a VIII-a termină anul școlar la 3 iunie, după ce se înscriu la evaluarea națională, pe care o susțin în perioada 14-17 iunie și află notele în data de 23 iunie. Contestațiile se depun în aceeași zi, între orele 16-19 și a doua zi între orele 8-12, iar notele finale sunt publicate în data de 30 iunie. Admiterea la liceu începe prin completarea fișelor de opțiuni în perioada 4-11 iulie și repartizarea se va face în data de 14 iulie.

Elevii de la liceele tehnologice și din învățământul profesional încheie cursurile la data de 1 iulie.

Reamintim că ministrul Educației a anunțat schimbări profunde începând cu următorul an școlar, care ar urma să fie structurat în 5 module de învățare și 4 vacanțe plus vacanța de vară, fără teze, dar cu evaluări la început și sfârșit de an școlar.

C.I.