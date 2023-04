Prefectua Neamț a transmis un comunicat de presă prin care anunță că din cauza condițiilor meteo, cu ninsori și viscol, în 11 școli din zona Roman se suspendă cursurile joi, 6 aprilie.

Vă comunicăm că următoarele unități de învățământ au hotărât suspendarea cursurilor în data de 6.04.2023, din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

1 Școala Gimnazială „Antonie Mureșianu”, com. Bîra

2 Școala Gimnazială „Constantin Virgil Gheorghiu” Războieni

3 Școala Gimnazială „Pr. Gheorghe Săndulescu” Dragomirești

4 Școala Profesională com. Valea Ursului

5 Școala Gimnazială Păstrăveni

6 Școala Gimnazială, com. Văleni

7 Școala Gimnazială nr. 1, com. Făurei

8 Școala Gimnazială, com. Secuieni

9 Școala Gimnazială, com. Moldoveni

10 Școala Gimnazială, com. Boghicea

11 Școala Gimnazială, com. Bălușești

Inspectoratul Școlar Județean Neamț va actualiza situația unităților de învățământ care suspendă cursurile în funcție de condițiile meteo.

C.I.