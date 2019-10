Elevii de gimnaziu care învață la liceele de artă și sportive au fost primii care au început acest an școlar cu ore reduse de studiu, pe anumite discipline. Controversatul proiect ce prevedere reducerea cursurilor la o medie de 25 ore pe săptămână, ce a plecat luni din Parlament spre a fi promulgat, a fost devansat pentru elevii de la liceele vocaționale printr-un simplu ordin al ministrului Educației. Intrat în vigoare chiar pe 6 septembrie, ziua când a fost publicat în Monitorul Oficial, ordinul numărul 5086 a operat, chiar din acest an școlar, reduceri de ore la câteva discipline din planul-cadru pentru gimnaziu. Ce se întâmplă dacă noul proiect va fi adoptat și va trebui aplicată o nouă reducere, se întreabă și directorii de școli. „La noi deja s-au făcut, din 9 septembrie, când a început școala, reduceri la câteva discipline din gimnaziu. În sensul că s-a redus jumătate de oră la TIC, la educație tehnologică și la dirigenție, adică disciplina consiliere și dezvoltare personală, precum și la muzică pentru clasele de educație plastică și la educație plastică pentru clasele de muzică. Practic, se face o oră la două săptămâni. Este ordinul Ministerului Educației Naționale 5086 care a apărut în Monitorul Oficial foarte aproape de începutul anului școlar, adică pe 6 septembrie. Acum, dacă noul proiect se va aplica și la noi, efectiv nu știu ce reduceri de ore s-ar mai putea face. Profesorii cărora li s-au redus normele au reușit să completeze cu ore la alte școli. Dar, dacă se mai reduc ore, nu știu ce va fi”, ne-a declarat prof. Carmen Corlățeanu, directoarea Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț. După noua structură de la Arte, elevii de clasa a V-a au 29 ore pe săptămână, cei de a VI-a au 31 ore săptămânal, cei de a VII-a învață 34 de ore pe săptămână și cei din clasa a VIII-a au 34 de ore săptămânal, din care câte un opțional de o oră.

În aceeași situație sunt și liceele sportive, unde s-au redus jumătăți de oră de la TIC, educație tehnologică, muzică și desen. „La noi, când a trebuit să facem reducerile care au venit după stabilirea încadrărilor pentru profesori, am găsit variante. La muzică, de exemplu, doamna profesoară s-a pensionat, iar la desen an transformat-o în opțional. La celelalte discipline se fac câte o oră la două săptămâni. Dar, acum, dacă va fi nevoie să facem noi reduceri, care înseamnă între 3 și 8 ore, chiar nu știu de unde am mai putea reduce!”, ne-a declarat prof. Constantin Lupușoru, directorul LPS Roman.

În aceste condiții, profesorii speră ca normele de aplicare ce ar urma să însoțească acest proiect de modificare a legii Educației să aducă lumină în această chestiune https://mesagerulneamt.ro/2019/10/reducerea-orelor-la-gimnaziu-loveste-in-desen-muzica-si-sport/. (C.I.)