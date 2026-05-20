Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi proba a doua a Evaluării Naționale, la Matematică și Științe ale naturii

Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi, 20 mai 2026, proba la Matematică și Științe ale naturii din cadrul Evaluării Naționale de la finalul ciclului primar. Prima probă, Limbă și comunicare – Limba română/Limba română pentru minoritățile naționale, a avut loc marți, 19 mai. Joi, 21 mai, este programată proba de Limbă și comunicare – Limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale.

Probele se desfășoară în școlile în care învață elevii, în timpul programului obișnuit de curs. Testele sunt elaborate la nivel național, prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, iar organizarea este asigurată de unitățile de învățământ, inspectoratele școlare și Ministerul Educației.

După corectarea testelor, rezultatele sunt analizate împreună cu elevii și părinții sau reprezentanții legali. Ele sunt trecute în portofoliul educațional al elevului, nu se afișează public și sunt folosite pentru analiza nivelului de pregătire al fiecărui copil și pentru elaborarea planurilor de învățare.

Pentru anul școlar 2025-2026, metodologia aduce și o noutate în structura testelor. Ministerul Educației a anunțat că evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a includ subiecte care urmăresc aplicarea cunoștințelor în situații apropiate de viața de zi cu zi a elevilor, inclusiv prin exerciții care pornesc de la noțiuni din mai multe discipline.

După încheierea evaluărilor de la clasa a IV-a, vor urma probele pentru elevii de clasa a VI-a. Acestea sunt programate în perioada 26-28 mai 2026: Limbă și comunicare pe 26 mai, Matematică și Științe ale naturii pe 27 mai și Limbă și comunicare – Limba maternă pe 28 mai.

Sandu Munteanu