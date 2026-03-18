Elevii care vor reprezenta județul Neamț la Olimpiada Națională de Informatică

Etapa Județeană a Olimpiadei de Informatică a fost organizată la Colegiul Național de Informatică (CNI) Piatra-Neamț, luni, 2 martie.

Rezultatele finale au fost afișate de Inspectoratul Școlar Județean și județul Neamț va fi reprezentat de 7 elevi, patru de la gimnaziu și trei de la liceu, cu toții clasându-se pe locul I la județ. Patru dintre aceștia sunt de la Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț, doi de la Colegiul Național „Petru Rareș” și unul de la Colegiul Național „Roman Vodă”.

Etapa națională a Olimpiadei de Informatică pentru gimnaziu are loc, în perioada 22- 26 martie 2026, la Baia-Mare, în timp ce naționala pentru liceeni are loc, la Pitești, în ultimele patru zile din martie.