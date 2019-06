Un scandal care a făcut valuri la vremea producerii lui, în anul 2013, la Liceul ”Ioan Ionescu de la Brad” din Horia, s-a soldat cu o primă sentință, pronunțată de Judecătoria Roman, în ziua de 19 iunie 2019. Pentru că au înscris fictiv în cataloage elevi doar ca să-și poată păstra normele și să poată primi salarii întregi, 13 profesori, inclusiv fostul director Doru Lozincă, aflat în curs de judecată și într-un dosar de fraudarea a unor fonduri europene, au fost condamnați la o pedeapsă de 1 an și 3 luni de închisoare, cu suspendare, pe un termen de încercare de 2 ani sau de 2 ani și jumătate. În acest interval, toți trebuie să meargă periodic la Serviciul de Probațiune, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; să comunice încadrarea în muncă, schimbarea locului de muncă sau, eventual, încetarea raporturilor de muncă și să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor de existenţă.

Profesorii care au fost condamnați, dar încă nu au certitudinea că aceasta va fi pedeapsa finală, pentru că este posibil ca sentința să fie atacată la Curtea de Apel Bacău, sunt Teodor Emanoil Timofte, Ana Maria Diaconescu, Cristina Vasilica Paiu, Viorel Rusu, Nuța Pavel, Ana Luiza Chica, Gabriela Samson, Lăcrămioara Elena Luca, Ionica Antohi, Liliana Samson, Ioan Ioniță, Doru Lozincă și Delioara Sandu Drăgușanu. Instanța a mai decis să desființeze înscrisurile completate în fals: Catalogul clasei a IX-a seral, anul şcolar 2011-2012, înregistrat sub nr. 1155 din 8 septembrie 2011, Catalogul clasei a X-a seral, anul şcolar 2012-2013, înregistrat sub nr. 1252 din 17 septembrie 2012, Catalogul clasei a XI-a seral – semestrul I, anul şcolar 2013-2014, înregistrat sub nr. 1424 din 24 septembrie 2013, doar în ceea ce privește notele acordate elevilor fictivi.

Liceul „Ion Ionescu de la Brad“ s-a remarcat nu doar prin acest scandal și prin ancheta DNA derulată ulterior în privința fondurilor europene, ci și prin faptul că anterior anchetei în care au fost cercetați cei 13 profesori, în anii 2011 și 2012, dar și ulterior, în anul 2014, nu a avut nici măcar un elev care să fi luat examenul de bacalaureat.

