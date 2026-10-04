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Elevi din Iași, Botoșani și Vaslui reprezintă România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială pe Echipe

de Ioana Mărcuțianu

O echipă formată din 3 elevi din regiunea de Nord Est a României va participa, în perioada 27-30 octombrie, la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială pe Echipe din Kazahstan.

Elevii sunt:

  • Marian Ştefan Găşpărel de la Liceul „Regina Maria” din Dorohoi, județul Botoșani;
  • Vlad Nicolae Toma de la Liceul „Emil Racoviţă” din Vaslui;
  • Mateo Andrei Spiridon de la Liceul „Miron Costin” din Iaşi.

 

Ei s-au cunoscut la etapa națională a Olimpiadei de Inteligenţă Artificială, unde au descoperit că pe lângă aceeași pasiune pe care o au în comun, le mai place să lucreze în echipă.

Marian Ştefan Găşpărel are, în prezent, 2 medalii obținute la etapa națională a Olimpiadei de Inteligență Artificială: de bronz și de argint și îl are ca mentor pe domnul profesor Opriţa Petru Simion, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Botoșani.

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Ioana Mărcuțianu

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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