Elevi din Iași, Botoșani și Vaslui reprezintă România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială pe Echipe

O echipă formată din 3 elevi din regiunea de Nord Est a României va participa, în perioada 27-30 octombrie, la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială pe Echipe din Kazahstan.

Elevii sunt:

Marian Ştefan Găşpărel de la Liceul „Regina Maria” din Dorohoi, județul Botoșani;

de la Liceul „Regina Maria” din Dorohoi, județul Botoșani; Vlad Nicolae Toma de la Liceul „Emil Racoviţă” din Vaslui;

de la Liceul „Emil Racoviţă” din Vaslui; Mateo Andrei Spiridon de la Liceul „Miron Costin” din Iaşi.

Ei s-au cunoscut la etapa națională a Olimpiadei de Inteligenţă Artificială, unde au descoperit că pe lângă aceeași pasiune pe care o au în comun, le mai place să lucreze în echipă.

Marian Ştefan Găşpărel are, în prezent, 2 medalii obținute la etapa națională a Olimpiadei de Inteligență Artificială: de bronz și de argint și îl are ca mentor pe domnul profesor Opriţa Petru Simion, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Botoșani.

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Ioana Mărcuțianu