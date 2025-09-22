Elevă agresată în toaleta școlii din Răucești. Poliția s-a autosesizat după apariția imaginilor în mediul online

O elevă în vârstă de 14 ani, de la o unitate de învățământ din comuna Răucești, a fost agresată fizic în toaleta școlii de către trei colege. Incidentul, care a avut loc în data de 16 septembrie, în timpul unei pauze, a devenit cunoscut publicului după ce în mediul online a fost distribuit un material video în care se vede clar agresiunea.

Potrivit IPJ Neamț: „polițiștii din cadrul Secției Nr. 4 Poliție Rurală Târgu Neamț s-au sesizat din oficiu ca urmare a apariției în mediul online a unui material video în care o minoră, de 14 ani, elevă a unei unități școlare din Răucești, este agresată în toaleta școlii de 3 minore, de 12, respectiv 14 ani. Părinții persoanei vătămate au refuzat să depună plângere penală”.

Mai multe detalii puteți afla aici și aici.

Autoritățile pregătesc o serie de măsuri pentru prevenirea violenței în școli, inclusiv prin intensificarea campaniilor de informare și implicarea specialiștilor în consilierea elevilor.

În acest dosar, se desfășoară în continuare cercetări privind săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Denisa POPA