Elanul revine în România după 200 de ani. Moment istoric în Parcul Natural Vânători Neamț

de Popa Denisa

Revenirea elanului în pădurile României devine realitate, după mai bine de două secole de absență. Patru exemplare au fost aduse recent în Parcul Natural Vânători Neamț, marcând un moment considerat istoric pentru biodiversitatea țării.

Anunțul a fost făcut de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, care spune că este pentru prima dată când specia este reintrodusă oficial în habitatul sau natural din România. Cele patru exemplare, un mascul și trei femele, provin din centre specializate din Germania, Franța și Elveția, fiind selectate atent pentru a se adapta la condițiile locale.

Acțiunea face parte din proiectul „Ținutul Zimbrului: conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț”, derulat de administrația parcului în parteneriat cu Asociația de Ecoturism din România, ACDB și Asociația Mioritics. Inițiativa urmărește nu doar refacerea biodiversității, ci și dezvoltarea unui model de turism în zonă.

Pentru început, animalele vor rămâne în carantină timp de 30 de zile, sub monitorizare strictă. În această perioadă, accesul publicului este interzis, pentru a permite evaluarea stării de sănătate și acomodarea elanilor. Ulterior, vizitatorii vor putea observa exemplarele de la distanță, respectând regulile ariei protejate.

Directorul parcului, Sebastian Cătănoiu, a declarat că: „aducerea elanilor este un act de reparație morală față de natură. Alături de reintroducerea zimbrului, acest proiect consolidează statutul Parcului ca reper pentru conservarea naturii în România și ca model de bune practici în care protejarea speciilor vulnerabile sprijină educația și dezvoltarea comunităților locale”.

Proiectul beneficiază de finanțare din partea Fundației OMV Petrom, prin programul „Verde pentru viitor”, dezvoltat împreună cu FDSC și Propark.

Elanul revine în România după 200 de ani. Moment istoric în Parcul Natural Vânători Neamț Elanul revine în România după 200 de ani. Moment istoric în Parcul Natural Vânători Neamț Elanul revine în România după 200 de ani. Moment istoric în Parcul Natural Vânători Neamț

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Cum ne protejăm anvelopele în timpul sezonului estival
Cum ne protejăm anvelopele în timpul sezonului estival
Peste 120 de intervenții în doar trei zile. Incendii în trei comune din Neamț
Peste 120 de intervenții în doar trei zile. Incendii în trei comune din Neamț

Percheziții în Neamț în cadrul Operațiunii Jupiter

Acțiunea derulată la nivel național pe 27 aprilie de...
Armă din Al Doilea Război Mondial descoperită într-o pădure din Neamț

O intervenție pirotehnică a avut loc duminică, 26 aprilie,...
Alege un medic ORL în Suceava la Hereditas pentru un diagnostic și un tratament adaptate nevoilor tale!

Clinica Hereditas din Ipotești funcționează ca policlinică privată multidisciplinară,...
Șoferi profesioniști „fabricați" pe șpagă: cum funcționa rețeaua de la ARR Bacău

O schemă bine pusă la punct, în care atestatele...
Peste 120 de intervenții în doar trei zile. Incendii în trei comune din Neamț

Pompierii din cadrul ISU Neamț au avut un sfârșit...

