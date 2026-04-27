Elanul revine în România după 200 de ani. Moment istoric în Parcul Natural Vânători Neamț

Revenirea elanului în pădurile României devine realitate, după mai bine de două secole de absență. Patru exemplare au fost aduse recent în Parcul Natural Vânători Neamț, marcând un moment considerat istoric pentru biodiversitatea țării.

Anunțul a fost făcut de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, care spune că este pentru prima dată când specia este reintrodusă oficial în habitatul sau natural din România. Cele patru exemplare, un mascul și trei femele, provin din centre specializate din Germania, Franța și Elveția, fiind selectate atent pentru a se adapta la condițiile locale.

Acțiunea face parte din proiectul „Ținutul Zimbrului: conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț”, derulat de administrația parcului în parteneriat cu Asociația de Ecoturism din România, ACDB și Asociația Mioritics. Inițiativa urmărește nu doar refacerea biodiversității, ci și dezvoltarea unui model de turism în zonă.

Pentru început, animalele vor rămâne în carantină timp de 30 de zile, sub monitorizare strictă. În această perioadă, accesul publicului este interzis, pentru a permite evaluarea stării de sănătate și acomodarea elanilor. Ulterior, vizitatorii vor putea observa exemplarele de la distanță, respectând regulile ariei protejate.

Directorul parcului, Sebastian Cătănoiu, a declarat că: „aducerea elanilor este un act de reparație morală față de natură. Alături de reintroducerea zimbrului, acest proiect consolidează statutul Parcului ca reper pentru conservarea naturii în România și ca model de bune practici în care protejarea speciilor vulnerabile sprijină educația și dezvoltarea comunităților locale”.

Proiectul beneficiază de finanțare din partea Fundației OMV Petrom, prin programul „Verde pentru viitor”, dezvoltat împreună cu FDSC și Propark.