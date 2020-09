Începerea noului an şcolar, în 14 septembrie 2020, a însemnat o premieră pentru profesori, elevi și părinți. Prima zi de şcoală s-a desfăşurat în toate şcolile din orașul Târgu Neamţ după noile reguli sanitare impuse de Ministerul Sănătăţii, din pricina coronavirusului. Elevii şi părinţii au primit instrucţiuni clare de distanţare fizică şi purtarea măştii, iar părinții au aflat că nu au voie să intre în şcoală. Aşa cum autoritățile au anunțat, deschiderea noului an şcolar s-a desfăşurat fără festivisme. Fiesc, au lipsit discursurile politice şi, evident, promisiuni electorale.

La Grădiniţa cu program prelungit Nr. 2, de exemplu, prima zi s-a desfăşurat în părculeţ, timp în care doamnele educatoare au oferit în câteva minute toate informaţiile necesare privind noile reguli de desfăşurare a activităţilor cu cei mici. Totodată s-a stabilit şi programul seriilor de copii: două săptămâni de activitate fizică la grădiniţă şi următoarele două săptămâni acasă, cu program online.

*Început de an școlar ciudat, fără emoţii

La Liceul „Vasile Conta” dezamăgirea profesorilor şi a elevilor a fost şi mai mare, fiindcă părinţii nu au putut intra în şcoală, din cauza noilor reguli. Declaraţia prof. Karina Cojocariu, directoarea liceului este edificatoare: „Am respectat directiva şi nu am organizat nimic pentru deschiderea noului an şcolar. Dar fiecare diriginte a încercat la nivelul clasei să le facă elevilor cât mai plăcută revenirea în bănci. Însă, a fost ciudat, pentru că nu s-a simţit nicio emoţie. Iar părinţii s-au postat în afara şcolii, fiind împrăştiaţi pe trotuare”. Cât priveşte regulile sanitare şi materialele de protecţie împotriva Covid-19, prof. Karina Cojocariu ne-a detaliat: „Ani de-a rândul a devenit o tradiţie ca la începutul noului an şcolar cadrele didactice să-şi întâmpine elevii cu emoţie. Şi anul acesta va fi la fel, dar cuvântul de ordine va fi SIGURANŢA. Şcoala noastră respectă toate regulile sanitare şi de distanţare socială, sălile de clasă şi mobilierul au fost dezinfectate, toate sălile de clasă au montate dispensere cu dezinfectant, cadrele medicale vor lua zilnic temperatura elevilor. Avem dezinfectanţi, cu măştile stăm mai prost, dar în această săptămână rezolvăm. Azi s-a venit la şcoală conform scenariilor”. La liceul „Vasile Conta” învață 1.423 de elevi, din care 402 la învăţământul primar, 300 la cel gimnazial, 376 la cel liceal şi 345 de copii în învăţământul preşcolar .

*„Avem asigurate de la primărie măşti pentru profesori şi elevi”

Prima zi de şcoală, pentru cadrele didactice şi elevii de la Şcoala Domnească Nr. 2 a început cu reguli şi proceduri noi. „Toate procedurile au fost pregătite din timp, în ceea ce priveşte delimitarea şi distanţarea socială, cât şi asigurarea cu dezinfectanţi. Elevii au fost împărţiţi pe grupe, conform scenariilor pe care le-am înaintat către inspectoratul școlar. Astăzi am primit vizita şi unor reprezentanţi de la inspectoratul școlar, care ne-au apreciat eforturile depuse. Dar, pentru că greul de abia începe, sperăm că ne vom duce această misiune bine şi în cursul anului, mai ales că se anunţă un an dificil. Trebuie să ne asigurăm, pe lângă educaţia elevilor, prioritară este şi asigurarea sănătăţii lor. Şcoala a primit măşti şi dezinfectanţi de la primărie şi avem asigurări de la autorităţile locale că vom primi şi în continuare. Plus că mai avem şi noi ceva fonduri în buget. Deci, avem asigurate dezinfectant, avem măşti și pentru elevii şi cadrele didactice ale şcolii noastre, cât şi pentru copiii şi cadrele didactice din grădiniţă. Şcoala are 640 de elevi. Este primul an, după anul 2012 când în şcoală erau 320 de elevi, în care avem 640 de elevi. Asta, în contextul în care în toată ţara scade numărul de elevi. Acest fapt relevă că întregul colectiv îşi face datoria şi suntem o unitate de învăţământ care se încadrează în bugetul de cheltuieli cu salariile”, ne-a declarat prof. Eugen Pintrijel, directorul şcolii.

*Început de an școlar la Școala Postliceală Sanitară „Laureatus”

Deschiderea acestui an școlar a însemnat pentru cursanţii Școlii postliceale sanitare „Laureatus” un prilej de revedere cu profesorii şi colegii. În ciuda distanţării fizice şi a măştilor, elevii şi profesorii au reuşit să comunice punctual despre noile reguli sanitare şi modul de desfăşurare a orelor pe perioada stării de alertă.

Prof. Doru Băetu, preşedintele şcolii, a transmis şi un scurt mesaj elevilor: “Felicitându-vă pentru realizările elevilor și absolvenților noștri în anul școlar trecut, noi, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic al SPS „Laureatus” ne exprimăm speranța că parteneriatul elev-școală-familie să asigure îndeplinirea obiectivelor propuse, începând cu prioritatea protejării sănătății tuturor. Funcționarea binomului elev-cadru didactic este esențială pentru o activitate desfășurată la un nivel calitativ ridicat. Anul școlar 2020-2021 va face parte din istoria școlii noastre, precum și din povestea vieții fiecăruia dintre voi. Cred cu tărie în inspirația, maturitatea și inteligența voastră în asumarea noii paradigme a educației, în care dezvoltarea digitalizării proceselor aferente ați anticipat-o chiar înainte de apariția pandemiei. Vă rugăm fiți precauți și protejați-vă sănătatea! Am convingerea că anul școlar 2020-2021, va fi depășit cu sănătate și realizări remarcabile. Multă sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră! Succes tuturor!”.

C.T. STURZU