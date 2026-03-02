Educație. Începe evaluarea în vederea înscrierii copiilor la clasa pregătitoare

În perioada 31 martie – 6 mai 2026, părinții/ reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. În aceeași perioadă, vor fi transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ, însoțită de recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

În cazuri justificate, la cererea scrisă a părinților/ reprezentantului legal, adresată Comisiei judeţene, în perioada 16 – 30 martie 2026, înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august poate fi amânată cu maximum un an (cazuri medicale, copiii care nu sunt suficient dezvoltați).

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a publicat pe finalul lunii februarie, pe site-ul oficial, care sunt regulile și demersurile legale pentru înscrierea la pregătitoare a copiilor.

Evaluarea CJRAE pentru copiii care împlinesc 6 ani în timpul anului școlar

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026 pot fi înscriși în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar (eliberată de grădiniță) sau în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE), după caz.

Evaluarea CJRAE se face, obligatoriu, în cazul copiilor care nu au frecventat grădinița, dar și a celor care s-au întors din străinătate. Potrivit calendarului oficial, această evaluare se face în perioada 16 – 30 martie 2026.

Documente necesare pentru copiii care au frecventat grădinița:

Cerere-tip de înscriere;

Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal. Părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;

Copie şi original – certificat de naştere copil;

Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).

Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Alte detalii specifice puteți accesa aici sau direct de la grădiniță sau școala unde doriți să-l înscrieți.

La ce școală pot fi înscriși copiii

Potrivit informațiilor oficiale, părintele poate opta:

pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie:în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere; pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie, în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilorspecifice de departajare.

Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.

Înscrierile vor avea loc la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Atenție! MEC atrage atenția părinților: „Completarea online a cererii de înscriere NU garantează înscrierea copilului în unitatea de învățământ și NU elimină obligativitatea validării în unitatea de învățământ aleasă!”.

Angela Croitoru

Foto: Facebook, Ministerul Educației