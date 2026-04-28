Educație forestieră la Pipirig: elevii au plantat mii de puieți și au învățat lecții esențiale despre natură

Săptămâna trecută, elevii școlilor din comuna Pipirig au participat la o amplă acțiune de educație forestieră și împădurire, desfășurată în parteneriat între Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig și Ocolul Silvic din localitate. Activitatea a reunit elevi, cadre didactice și specialiști silvici, într-un demers comun dedicat protejării mediului și formării unei atitudini responsabile față de natură. În cadrul campaniei, elevii din clasele VI–VIII au luat parte la lucrări de împădurire în Unitatea de producție III Hălăuca. Pe o suprafață de 5,42 hectare au fost plantați peste 21.000 de puieți forestieri, acțiune la care au participat aproximativ 50 de elevi și trei cadre didactice. Demersul a avut atât un rol practic, cât și educativ, oferindu-le elevilor ocazia de a înțelege direct importanța pădurii și a regenerării acesteia.

Activitățile de educație forestieră au inclus și participarea copiilor de la Grădinița Nr. 2 din Pipirig, care au descoperit speciile forestiere specifice zonei Neamțului și au luat parte la plantarea acestora în recipiente speciale. Pentru cei mici, experiența a fost una interactivă, menită să le stârnească interesul pentru natură încă de la vârste fragede.

Un cadru didactic participant la acțiunea de la Ocolul Silvic Pipirig ne-a declarat: „Preșcolarii Liceului Tehnologic Pipirig s-au transformat în «Micii Exploratori» și au lăsat sala de grupă pentru o lecție vie, în mijlocul naturii. În parteneriat cu specialiștii de la Ocolul Silvic Pipirig, am desfășurat o activitate captivantă de observare și plantare, menită să-i aducă pe cei mici mai aproape de tainele pădurii. Scopurile au fost: familiarizarea cu natura – copiii au învățat să observe detaliile mediului înconjurător și să înțeleagă importanța fiecărui fir de iarbă sau puiet de arbore; educația ecologică – am pus bazele unei atitudini responsabile, învățând că grija față de natură începe cu gesturi mici, dar pline de însemnătate; responsabilizare prin acțiune – fiecare „mic explorator” a avut ocazia să participe direct la plantare, înțelegând procesul prin care o sămânță sau un puiet devine, în timp, un plămân verde pentru planeta noastră”.

Reprezentanții unității de învățământ au transmis mulțumiri specialiștilor de la Ocolul Silvic Pipirig pentru sprijinul oferit și pentru modul în care au reușit să le explice copiilor, cu răbdare și pasiune, rolul pădurarului și importanța ecosistemului forestier. „Astfel de inițiative vor continua și în perioada următoare, consolidând parteneriatul dintre școală și specialiștii din domeniul silvic, în beneficiul educației ecologice a tinerei generații. Mulțumiri și felicitări tuturor participanților„, a transmis ing. Ovidiu Oglinzanu de la Ocolul Silvic Pipirig.

C.T.S