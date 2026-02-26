Educație. Aproape 4.000 de „posturi complete” disponibile pentru Titularizare în județele din regiunea Nord Est

Site-ul www.titularizare.edu.ro pentru anul 2026 a fost lansat. Începând de miercuri, 25 februarie, cei interesați pot vedea care sunt posturile disponibile în învățământ pentru fiecare județ.

Site-ul împarte posturile în 3 categorii:

Posturi complete cu valabilitate de cel puțin 4 ani;

Posturi complete cu viabilitatea sub 4 ani;

Posturi incomplete

Situația în regiunea Nord Est:

Posturi / Județ Neamț Bacău Iași Suceava Botoșani Vaslui Total Posturi complete cu valabilitate de cel puțin 4 ani; 103 170 150 140 92 137 792 Posturi complete cu viabilitatea sub 4 ani; 463 440 798 811 263 331 3106 Posturi incomplete 786 1256 1376 942 847 1025 6232

Această listă nu este finală, urmând să fie actualizată în perioada următoare.

Examenul de Titularizare dă șansa cadrului didactic de a se angaja pe perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Candidații care obțin cel puțin nota 5, au posibilitatea de a fi suplinitori (angajați pe perioadă determinată).

Proba scrisă pentru examenul de Titularizare se va da pe 21 iulie 2026.