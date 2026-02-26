Educație. Aproape 4.000 de „posturi complete” disponibile pentru Titularizare în județele din regiunea Nord Est

Site-ul www.titularizare.edu.ro pentru anul 2026 a fost lansat. Începând de miercuri, 25 februarie, cei interesați pot vedea care sunt posturile disponibile în învățământ pentru fiecare județ.
Site-ul împarte posturile în 3 categorii:
- Posturi complete cu valabilitate de cel puțin 4 ani;
- Posturi complete cu viabilitatea sub 4 ani;
- Posturi incomplete
Situația în regiunea Nord Est:
|Posturi / Județ
|Neamț
|Bacău
|Iași
|Suceava
|Botoșani
|Vaslui
|Total
|Posturi complete cu valabilitate de cel puțin 4 ani;
|103
|170
|150
|140
|92
|137
|792
|Posturi complete cu viabilitatea sub 4 ani;
|463
|440
|798
|811
|263
|331
|3106
|Posturi incomplete
|786
|1256
|1376
|942
|847
|1025
|6232
Această listă nu este finală, urmând să fie actualizată în perioada următoare.
Examenul de Titularizare dă șansa cadrului didactic de a se angaja pe perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Candidații care obțin cel puțin nota 5, au posibilitatea de a fi suplinitori (angajați pe perioadă determinată).
Proba scrisă pentru examenul de Titularizare se va da pe 21 iulie 2026.