Educație. Aproape 4.000 de „posturi complete” disponibile pentru Titularizare în județele din regiunea Nord Est

de Vlad Bălănescu

Site-ul www.titularizare.edu.ro pentru anul 2026 a fost lansat. Începând de miercuri, 25 februarie, cei interesați pot vedea care sunt posturile disponibile în învățământ pentru fiecare județ.

Site-ul împarte posturile în 3 categorii:

  • Posturi complete cu valabilitate de cel puțin 4 ani;
  • Posturi complete cu viabilitatea sub 4 ani;
  • Posturi incomplete

Situația în regiunea Nord Est:

Posturi / JudețNeamțBacăuIașiSuceavaBotoșaniVasluiTotal
Posturi complete cu valabilitate de cel puțin 4 ani;

 

10317015014092137792
Posturi complete cu viabilitatea sub 4 ani;

 

4634407988112633313106
Posturi incomplete

 

7861256137694284710256232

 

Această listă nu este finală, urmând să fie actualizată în perioada următoare.

Examenul de Titularizare dă șansa cadrului didactic de a se angaja pe perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Candidații care obțin cel puțin nota 5, au posibilitatea de a fi suplinitori (angajați pe perioadă determinată).

Proba scrisă pentru examenul de Titularizare se va da pe 21 iulie 2026.

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Tentativă de fraudă în numele ANAF
Percheziții DIICOT la Vaslui într-un dosar european în care sunt investigate mai multe tâlhării. Prejudiciu de peste 2,5 milioane de euro

