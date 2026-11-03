Eduard-Andrei Popica, instaurat din nou prefect de Vaslui: relațiile politice și controversele din trecut

Eduard-Andrei Popica a revenit la conducerea Prefecturii Vaslui după numirea decisă de Guvern la 30 octombrie 2026. Jurist și membru PSD, el a mai ocupat funcția în perioada 2017–2019 și din februarie 2025, până la demisia anunțată în aprilie 2026, pe fondul tensiunilor politice de la nivel guvernamental.

Parcurs în administrație și politică

Popica a lucrat ca director al unui post local de radio, consilier juridic la Consiliul Județean Vaslui și director al Cancelariei Prefectului. În 2020 a fost ales deputat PSD, iar în Parlament a fost vicepreședinte al Comisiei juridice, de disciplină și imunități. La revenirea în funcția de prefect, în 2025, a spus că experiența parlamentară îl va ajuta în gestionarea problemelor juridice ale instituției.

Popica, între Emil Savin și fostul lider PSD Dumitru Buzatu

Legăturile lui Popica cu fostul lider PSD Vaslui Dumitru Buzatu au fost atât politice, cât și de familie. Presa a relatat că Buzatu i-a fost cumătru și l-a susținut la numirea ca prefect în 2017. După reținerea lui Buzatu, Popica a declarat că îl consideră „un al doilea tată” și că a crescut și s-a dezvoltat sub îndrumarea lui.

Popica este ginerele omului de afaceri Emil Savin, cunoscut și ca „Farmazon”. Savin a fost denunțător în dosarul de corupție al lui Buzatu, potrivit relatărilor de presă. Popica a spus atunci că nu și-a dorit ca familia sa să fie implicată în scandal și că situația a fost dureroasă pentru el și apropiații săi. Apropo de legături în PSD, deputatul Adrian Solomon îi este naș, l-a sprijinit de la începutul activității ca prefect.

Controverse relatate în presă

La numirea sa ca prefect în 2017, presa (vezi aici) a relatat că Popica fusese condamnat în 2012 de Tribunalul Neamț la o amendă penală de 7.000 de lei pentru vătămare corporală din culpă, într-un dosar privind un accident rutier în care au fost rănite trei persoane.

Numele său a apărut și într-un dosar de trafic de cocaină instrumentat în anii 2010, însă relatările (vezi aici) îl indică în calitate de martor, nu de inculpat. Numirea din 2017 a fost criticată și din cauza legăturilor sale politice și de familie și a experienței administrative, pe care unii comentatori au considerat-o insuficientă. Lideri PSD locali i-au apărat atunci candidatura.

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