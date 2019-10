Cele mai competitive firme din județul Neamț, după datele financiare publicate pe anul 2018, vor fi premiate pentru excelență la manifestarea anuală Topul Firmelor. Conducerea Camerei de Comerț și Industrie Neamț a prezentat noutățile ediției din acest an la conferința de presă organizată astăzi, 24 octombrie, în avanpremiera manifestării de mâine, găzduită la Condor Resort. Președintele Mihai Apopii a ținut să puncteze faptul că în analiza din acest an au fost luate în considerare doar firmele legal înregistrate, atât la Oficiul Registrului Comerțului, cât și la Ministerul Finanțelor Publice. Mai mult, au fost excluse firmele aparent performante: „Ediția a XXVI-a a Topului Firmelor Nemțene, pe care o organizăm anul acesta, este o manifestare prevăzută în legea 335 de organizare și funcționare a camerelor de comerț și vreau să precizez că acest eveniment este finalul unui proces de analiză și cuantificare a datelor din bilanțurile firmelor. Este singura analiză care se face la nivel județean și național pe baza datelor din bilanț. În România, există în jur de 190.000 de firme care nu se regăsesc între cele care sunt înregistrate la Registrul Comerțului și cele care depun bilanț. Diferența nu știm ce efect economic are, fiindcă sunt firme care nu sunt la vedere. Metodologia de lucru pentru a stabili un astfel de clasament și analiza în sine este unitară la nivel național, votată de organele de conducere ale Camerei de Comerț și Industrie a României. Față de acele considerente care se referă la eficiența firmelor, există și un criteriu care departajează firmele și care naște întrebări, de multe ori. Este vorba de acea responsabilitate fiscală a firmelor, așa că n-o să se regăsească în top firme care, deși au profit, au cifră de afaceri mare, au angajați, dar au debitele fiscale mai mari decât creanțele. În acest caz, noi considerăm că o astfel de firmă nu își asumă responsabilitatea față de bugetul de stat și eventual produce o concurență neloială pe piață, neplătindu-și datoriile la stat, astfel că nu poate fi pe același palier de apreciere cu o firmă care angajează credite pentru a-și achita obligațiile fiscale”, a declarat Mihai Apopii.

Sunt 10.480 de firme care au fost analizate, cu 100 de firme mai mult decât anul precedent. Din sintetizarea cifrelor prelucrate, reiese o cifră de afaceri totală de 2.358,15 milioane euro și un profit brut total de 175,21 milioane euro, cu un număr total de 48.290 de angajați la aceste firme. „Remarcăm cele două domenii cu creșteri – construcțiile cu 6-8% și serviciile cu 13%-15%. Scăderi se înregistrează la firmele din domeniile industrie, agricultură și comerț, o sumă totală de 119 milioane euro. Ceea ce se remarcă la toate domeniile de activitate, scăderea numărului de angajați, una semnificativă, ce înseamnă în jur de 2.000 de salariați mai puțin în industria județului Neamț față de anul precedent. Cu cheltuială mare pe forța de muncă, o impozitare foarte mare, față de țările din jurul nostru, e greu să ne menținem pe piețele europene și să penetrăm pe piețele din afara Europei. Felicit firmele care au intrat în top și s-au clasat pe primele locuri. Organizarea celei de-a XXVI-a ediții va avea loc la Complexul Condor, de la Dulcești, pentru că încercăm să punem în valoare, prin aceste locații diferite – Hanu Ancuței, Aristocratis, Balad’Or – vrem să punem în valoare investiții semnificative în acest domeniu. Vom face în continuare aceste manifestări în locații care permit găzduirea acestui tip de evenimente la nivelul pe care îl merită performerii din mediul de afaceri. Gala Topului Firmelor Neamț este destinată în mod special performanței industriei și, în genere, activității economice din județ, pentru că întreprinzătorul privat, cel care, practic, alimentează bugetul, merită cunoscut, promovat și apreciat în comunitate. Vrem, nu vrem, acești oameni, care se regăsesc în Topul Firmelor, țin economia județului Neamț, țin toate cheltuielile pe care bugetele locale le fac, sub diferite forme. Cred că acești oameni trebuie aduși în atenția comunității. Autoritățile și politicienii trebuie să-i cunoască, să-i respecte, să le asculte doleanțele și să-i ajute să producă într-un mediu economic normal: cu legislație predictibilă, cu infrastructură care să fie la nivel european, să le ofere un cadru fiscal care să le asigure competitivitatea la nivel european”, a mai spus președintele CCI Neamț. La ediția din acest an există o secțiune nouă, de premiere a firmelor care au împlinit 25 de ani de activitate.

La eveniment vor participa peste 320 de invitați din 210 firme și oficialități.

(C.I.)