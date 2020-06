Ediţia a II-a a expoziţiei “Grădina cu ii” poate fi vizitată duminică, 21 iunie, între orele 10:00-18:00, la Muzeul de Etnografie Piatra-Neamţ, accesul fiind liber, informează organizatorii.

“În acest an, luând câte puţin din magia, sacralitatea şi festivismul perioadei, vom organiza o nouă ediţie a «Grădinii cu ii» în curtea Muzeului de Etnografie Piatra-Neamţ. Frumoasele cămăşi sunt cusute de pasionatele doamne de la «Şezătoarea de Piatra» din cadrul Centrului pentru Cultură şi Arte «Carmen Saeculare». Acesta este al doilea proiect la care am lucrat împreună, după «IA NEAM(Ţ)ului», din 2018. Vor fi expuse 30 de ii, cele mai multe realizate în ultimul an de 23 expozante. Ca sursă de inspiraţie au fost pictura «La Blouse Roumaine», celebrul tablou de Henri Matisse, expus la «Centre Pompidou» din Paris, cămăşi vechi din muzeele de etnografie, lăzile de zestre ale bunicilor, planşe din cărţi vechi, etc. Rezultatul este uimitor: rafinament, frumuseţe şi eleganţă, o sugestie pentru oricare doamnă care apreciază valoarea autentică. Iar dacă, de-a lungul timpului, cămăşile populare au fost îmbrăcate de regine, credem că o ie autentică purtată de oricare dintre noi nu face decât să ne înnobileze şi să ne transforme în apariţii unice, într-o lume care a adoptat mult prea uşor diferite tipuri de uniformă. Veniţi să descoperiţi o mică parte din frumosul din natură şi din cel creat de mâna omului, trandafirii şi iile din grădina Muzeului de Etnografie Piatra-Neamţ! E vremea rozelor, nu numai a sânzienelor!”, notează muzeograful Florentina Buzenschi, coordonatoarea proiectului. (M. CONSTANTINESCU)