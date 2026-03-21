Ediția 36 a Festivalului Florile Ceahlăului aduce pe scenă tineri talentați din toată țara

de Popa Denisa

Ediția 36 a Festivalului Florile Ceahlăului aduce pe scenă tineri talentați din toată țaraPiatra Neamț găzduiește etapa finală a celei de a XXXVI-a ediții a Festivalului-concurs național de muzică populară pentru copii și tineri „Florile Ceahlăului”, un eveniment de tradiție organizat de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, finanțat de Consiliul Județean Neamț și susținut de Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț.

După preselecția națională desfășurată în februarie, 82 de concurenți din întreaga țară se întrec în cele două secțiuni ale competiției, canto tradițional și instrumente populare, împărțiți pe grupe de vârstă între 10 și 25 de ani.

În sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor, competiția se desfășoară astăzi, 21 martie, începând cu ora 15:00, accesul publicului fiind liber. Fiecare participant visează să ajungă în spectacolul de Gala al laureaților, programat duminică, 22 martie, de la ora 18:00, când pe scenă va urca și invitata de onoare Mioara Velicu, acompaniată de membrii Ansamblului folcloric „Floricică de la munte”. Evenimentul va fi transmis și la televiziunea națională, cu prezentarea Iulianei Tudor.

Juriul ediției din acest an este condus de etnomuzicologul Elise Stan și îi mai cuprinde pe Roxana Daniela Gibescu de la Electrecord, Florentina Buzenschi, Delia Stoian Irimie, Liliana Maria Vlase, Laurențiu Ursache, Ciprian Chițu și Ioan Bogdan Cudalbu, fiecare având un rol important în evaluarea interpretărilor concurenților. Acompaniamentul muzical al competiției este asigurat de orchestra Ansamblului „Floricică de la munte”, sub bagheta dirijorului Denis Samson.

„Florile Ceahlăului” are o istorie de aproape 60 de ani, debutând în 1968, cu o evoluție care a inclus perioade de întrerupere, trecând de la muzică ușoară la folclor autentic, și reluându-se după 2009 ca festival național destinat copiilor și tinerilor interpreți de muzică populară. De-a lungul timpului, manifestarea a descoperit talente valoroase care au devenit nume consacrate ale folclorului românesc.

Intrarea la toate evenimentele festivalului este liberă, în limita locurilor disponibile.

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
SMURD Tragedie într-o comună din Vaslui.
Sfârșit tragic la Bozieni: o femeie a murit după ce a căzut într-o latrină
Articolul următor
L2 A început play-out-ul / Politehnica Iași și FC Bacău au învins, CSM Ceahlăul a pierdut
L2 A început play-out-ul / Politehnica Iași și FC Bacău au învins, CSM Ceahlăul a pierdut

Ultima ora

ACTUALITATE

Bacău. Incendiu puternic la o fabrică de cherestea din Hemeiuș. A fost emis mesaj RO-ALERT

Un incendiu de proporții a izbucnit la o fabrică...
ACTUALITATE

Iași. Cățeluș salvat dintr-un incendiu la Brătuleni. Flăcările care au cuprins o casă și 10 tone de furaje

Un cățeluș a fost salvat de pompieri din calea...
ACTUALITATE

Știre actualizată. Suceava. Patru persoane transportate la spital după un accident cu trei mașini și doi pietoni

Actualizare:  Potrivit IPJ Suceava: ”Din primele verificări efectuate de către...
SPORT

L2 A început play-out-ul / Politehnica Iași și FC Bacău au învins, CSM Ceahlăul a pierdut

Astăzi, 21 martie, a început faza play-out a Ligii...
ACTUALITATE

Sfârșit tragic la Bozieni: o femeie a murit după ce a căzut într-o latrină

Un incident grav s-a produs astăzi, în jurul orei...

