Ediția 36 a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț a ajuns la final

Ediția 36 a Festivalului de Teatru organizat de Teatrul Tineretului s-a desfășurat între 31 octombrie și 9 noiembrie 2025 și a fost curatoriată de domnul Paul Chiribuță, conferențiar universitar, actor și manager de teatru. Selecția spectacolelor din acest an, propusă de domnia sa, reprezintă o privire de ansamblu asupra creației actoricești, reunind pe câțiva dintre cei mai experimentați actori, reprezentanți ai diferitelor generații de artiști. Spectacolele au tematică diversă, sunt produse în stagiuni diferite, dar au drept numitor comun importanța acordată artei actorului ca nucleu al artei teatrale.

„O interpretare magistrală, un spectacol reușit este o operă de artă. Energia actorului se dirijează către atingerea acelui moment de grație în care umanitatea își poate manifesta toată splendida paletă a culorilor sale. În aceste clipe actorul poate transmite sensuri care depășesc forme sensibile, înlesnind comuniunea perspectivelor subiective ale celor prezenți în sală. Ajuns acolo, actorul se exprimă pe sine ca o manifestare a identității umane în esența ei, afirmându-și în același timp specificitatea, actorul care se antrenează în dificila meserie de Om.“ afirmă Paul Chiribuță în prezentarea conceptului acestei ediții.

Pe scurt, ediția a reunit 29 de spectacole, 12 teatre invitate, 7 trupe de liceeni și studenți, 6 prezentări de carte, 4 ateliere (20 de sesiuni) pentru trupa Teatrului Tineretului, coordonate de 4 actori-dramaturgi și GALA ACTORILOR.

Teatrele profesioniste au participat cu spectacole care reflectă o paletă variată de teme și estetici: Teatrul Național „I.L. Caragiale” București cu spectacolele DINEU CU PROȘTI de Francis Veber, regia Ion Caramitru și FRUMOS E ÎN SEPTEMBRIE LA VENEȚIA de Teodor Mazilu, regia Mariana Cămărășan; Teatrul Național „Lucian Blaga“ Cluj – Napoca cu PIETONUL AERULUI de Eugène Ionesco, regia Gábor Tompa; Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași cu TREI PIESE TRISTE după Maurice Maeterlinck, regia Radu Afrim; Teatrul Evreiesc de Stat București cu NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA de William Shakespeare, regia Eugen Gyemant; Teatrul Act București cu DON QUIJOTE de James Fenton, după „Don Quijote” de Cervantes, regia Alexandru Dabija; Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești cu THE NIGHT ALIVE de Conor McPherson, regia Cristi Juncu; Teatrul Dramaturgilor Români București cu TRILOGIA MINELOR de Csaba Székely, regia Horia Suru; Teatrul Metropolis București cu PĂRINȚI, scenariu de Diana Bădica și Cristian Ban, după romanul Dianei Bădica, regia Cristian Ban și CLUB 27 de Cătălina Mihai, regia Alex Bogdan; Teatrul Excelsior București cu MÂNDRIE ȘI PREJUDECATĂ (UN FEL DE) de Isobel McArthur după romanul „Mândrie și prejudecată” de Jane Austen, regia Alexandru Mâzgăreanu și TOMCAT de James Rushbrooke, regia Vlad Bălan; Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea cu PIETRE ÎN BUZUNAR de Marie Jones, regia Vlad Trifaș; Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău cu LEONCE ȘI LENA de Georg Büchner, regia Sânziana Stoican; Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava cu spectacolul CUM VĂ PLACE de William Shakespeare, regia Botond Nagy și Teatrul Tineretului Piatra Neamț cu PRE PE LEAK, un spectacol de Mihai-Gruia Sandu, ORAȘUL NOSTRU de Thornton Wilder, regia Teodora Petre și NUNTA ÎNSÂNGERATĂ de Federico Garcia Lorca, regia Vlad Trifaș.

Pe lângă aceste spectacole susținute de trupe profesioniste, festivalul a avut o secțiune dedicată trupelor de liceeni si studenți, pe care le menționăm în ordinea programării reprezentațiilor: trupa Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare, trupa Colegiului Național de Informatică, trupa Colegiului Național „Calistrat Hogaș“, trupa ArtSim a Clubului Artis, trupa AlfaOmegaArt, trupa Avangard, trupa Colegiului Național „Petru Rareș.

Cartea a reprezentat un invitat special în cadrul ediției, în jurul său având loc evenimente la care au participat: scriitorul Adrian Alui Gheorghe, dramaturgele Elise Wilk și Alexandra Ares, regizorul Theodor-Cristian Popescu, criticii de teatru Oltița Cîntec și Carmen Mihalache. Moderatoarea acestor întâlniri a fost doamna Tamara Constantinescu, actriță, lector universitar și critic de teatru.

Tinerii actori-dramaturgi Ana Crețu, Theodora Sandu, Andrei Radu și Ionuț Vișan au susținut ateliere în care au lucrat cu colegii lor din trupa Teatrului Tineretului, pe baza textelor proprii. Atelierele au vizat explorarea colaborării dintre autorul de text dramatic și actorii care transpun textul în acțiuni concrete.

Punctul de maximă intensitate emoțională l-a reprezentat GALA ACTORILOR, din data de 7 noiembrie. A fost o seară memorabilă, în care am celebrat tradiția prestigioasă a teatrului nostru, o întâlnire caldă și vie a spectatorilor cu personalități ale scenei românești de azi, care au debutat pe scena TT: actrițele Ana Ciontea, Simona Măicănescu, Ioana Pavelescu, Oana Pellea, Virginia Rogin și actorii Paul Chiribuță, Horațiu Mălăele, Mircea Rusu. Seara a început în fața teatrului cu dezvelirea a cinci stele dedicate unora dintre aceste personalități (acest demers evocativ al Primăriei Piatra Neamț va avea și alte etape) și a continuat în Sala Mare cu o conversație spumoasă de aproape două ore, în care actorii au fost provocați de public la mărturisiri și confidențe. Accesul la gală a fost conditionat de o donatie, iar suma colectată a fost donată Asociației de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale „Luceafărul“ Piatra Neamț, condusă de doamna Daniela Coman.

A fost o ediție desfășurată în trei orașe, cu 5 locații: Teatrul Tineretului, Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț, Clubul Sportiv Ceahlăul, Casa Culturii „Ion Creangă“ Târgu Neamț, Casa de Cultură a Sindicatelor Roman.

De la lungul șir de cumpărători din fața Agenției de bilete din prima zi, în care am pus în vânzare biletele, la vorbele de apreciere primite din partea spectatorilor în foaiere, la provocări finalizate cu bine, la bucuria că am putut dărui spectatorilor clipe memorabile, această ediție a fost un tur de forță, coordonat de managerul Andrei Merchea, care declară în cuvântul de deschidere al catalogului: „În piesa de teatru Așteptându-l pe Godot, scrisă de Samuel Beckett găsim replica: “Văzduhul e plin de țipetele noastre. Dar obișnuința e o mare surdină.” Festivalul nostru este o încercare de a rupe această tăcere, de a reda auzului și privirii tot ce încă vibrează, caută și respiră sens. Iar cine poate face asta mai deplin decât actorul – cel care dă trup invizibilului și face din ființa lui un loc al întâlnirii dintre lumi?“