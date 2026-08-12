Eclipsa de Soare din această seară va fi vizibilă în mai multe orașe din Regiunea Nord-Est

O eclipsă totală de Soare are loc astăzi, 12 august, fenomenul urmând să fie vizibil în fază parțială și din România, în apropierea apusului. În Regiunea Nord-Est, acoperirea discului solar va fi mai mare în nord, la Câmpulung Moldovenesc, Suceava și Botoșani, și va scădea spre Bacău și Onești. Eclipsa va începe în jurul orei 20:20, iar Soarele va apune în timpul fenomenului.

La nivel mondial, banda de totalitate traversează nordul Rusiei, Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și o mică parte din Portugalia. În aceste zone Luna va acoperi complet discul Soarelui pentru o perioadă de cel mult puțin peste două minute. În cea mai mare parte a Europei eclipsa va fi parțială. Este prima eclipsă totală de Soare vizibilă din Europa continentală după cea din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat și România.

În România, cea mai mare acoperire a discului solar va fi în nord-vestul țării. Conform datelor publicate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, la Carei eclipsa începe la ora 20:21, ajunge la maxim la 20:45, cu 34,2% din discul solar acoperit, iar Soarele apune trei minute mai târziu. Procente apropiate sunt calculate pentru Salonta, 33,3%, Oradea, 33,2%, Satu Mare, 32,1%, Arad, 31,1%, și Timișoara, 28,5%.

Eclipsa în Regiunea Nord-Est

Fenomenul va putea fi urmărit pentru câteva minute și din mai multe localități din Moldova. Cea mai mare acoperire dintre localitățile din Regiunea Nord-Est incluse în tabelul Observatorului Astronomic este calculată pentru Câmpulung Moldovenesc: 12,3%. Eclipsa începe aici la ora 20:20, atinge maximul la 20:32, iar Soarele apune la 20:35.

La Suceava, fenomenul începe la 20:20, maximul este atins la 20:29, când 9,3% din discul solar va fi acoperit, iar apusul are loc la 20:33. La Botoșani, eclipsa începe tot la 20:20, ajunge la maxim la 20:28, cu o acoperire de 7,6%, și poate fi urmărită până la apusul de la 20:31.

Mai spre sud, procentele scad. La Pașcani, eclipsa începe la 20:20, maximul este la 20:26, iar acoperirea ajunge la 4,9%. La Roman, fenomenul începe la 20:21 și ajunge la maxim la 20:25, când Luna va acoperi 2,7% din discul solar. Soarele apune la Roman la ora 20:28. La Bacău, eclipsa începe la 20:21, maximul este la 20:24, cu o acoperire de 1,7%, iar apusul are loc la 20:27. Pentru Onești, Observatorul indică o acoperire de 1,5%, cu începutul eclipsei la 20:22 și maximul la 20:25.

Fenomenul poate fi urmărit și din Piatra-Neamț. Calculele Timeanddate indică începutul eclipsei la ora 20:21, maximul la 20:27 și încheierea fazei vizibile în jurul orei 20:30. Din Piatra-Neamț eclipsa este parțială, Luna acoperind o porțiune redusă a Soarelui.

Durata redusă a fenomenului în această parte a țării este explicată și de momentul în care se produce eclipsa. Soarele se află foarte aproape de orizont, iar apusul intervine la numai câteva minute după începerea eclipsei în multe dintre localitățile din Moldova. Vizibilitatea depinde și de condițiile meteorologice și de existența unui orizont vestic liber.

Ochelari speciali pentru observarea eclipsei

Observatorul Astronomic avertizează că Soarele poate fi privit în timpul eclipsei numai cu filtre destinate observațiilor solare sau cu ochelari speciali pentru eclipse. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecția necesară. Pentru telescoape și lunete este necesar un filtru solar special montat în fața obiectivului.

Următoarea eclipsă de Soare vizibilă din România va avea loc pe 2 august 2027, când fenomenul va putea fi urmărit din țara noastră tot în fază parțială.

Alexandru Andrieș

Foto: astro-urseanu.ro