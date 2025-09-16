Echipele favorite în Premier League în 2026

Stim faptul ca Liverpool este campioana campionatului din sezonul 2024/2025, cormoranii adjudecandu-si statutul de campioana cu mult inainte de ultima etapa.

Au avut un parcurs excelent, asa ca merita toate felicitarile.

Acum nu ne mai ramane decat sa ne gandim la sezonul 2025/2026 din Premier League. Suntem convinsi ca va fi un sezon pe cinste, asa ca in randurile urmatoare iti vom prezenta o analiza a echipelor considerate favorite sa fie campioane in 2026.

1. Liverpool

Fara indoiala, campioana la zi din Premier League isi va propune un obiectiv maret si anul viitor. Dupa ce ai obtinut titlul de campioana cu etape bune inainte de final, ce obiectiv iti poti propune, daca nu tot obtinerea titlului de campioana?

De asemenea, cormoranii vor dori sa obtina un nou succes european, iar in acest sens ar putea face achizitii interesante.

Au un grup unit si o echipa foarte bine inchegata, asa ca daca vor aduce cativa noi jucatori cu care sa construiasca o echipa si mai competitiva, cel mai probabil ca va fi una dintre echipele care vor lupta pentru titlul de campioana nu numai in campionatul Angliei, ci si in Liga Campionilor.

In opinia noastra, Liverpool va fi principala favorita in urmatorul sezon, iar asta deoarece a demonstrat in sezonul actual ca jucatorii au atins maturitatea necesara pentru a obtine realizari notabile.

2. Manchester City

Nu mai sunt dubii in legatura cu faptul ca pentru City sezonul 24/25 este de uitat. Sunt nevoiti sa lupte pana in ultimul meci pentru un loc care sa le garanteze calificarea in Champions League, iar in Europa au dezamagit, de asemenea.

Cu toate acestea, suntem siguri ca Manchester City se va prezenta mult mai bine sezonul viitor.

Se vor face multe transferuri spectaculoase, iar asta deoarece bugetul le permite. Nu stim daca va fi si o schimbare de antrenor, dar daca se va face asta, ar putea fi o atmosfera noua la echipa, o noua strategie, iar asta ar putea fi chiar reteta succesului.

Valoarea lotului lui Manchester City nu poate fi contestata, iar cu 2-3 noi transferuri, cel mai probabil ca City va fi una dintre favoritele pentru castigarea titlului anul viitor.

3. Arsenal

In ultimii ani, Arsenal a fost mereu acolo, luptandu-se pentru a obtine un titlu de campioana, realizare pe care fanii o asteapta de prea mult timp!

Din pacate pentru fanii tunarilor, Arsenal s-a impiedicat mereu pe parcurs, iar astfel a ratat sansa de a fi campioana.

Poate ca povestea se va schimba anul viitor, iar Arsenal va reusi sa fie incoronata cu titlul de campioana.

Fara indoiala, este si va fi mereu una dintre favorite. Lipseste momentan un ingredient, dar poate ca el va fi descoperit in timp util, pentru ca sezonul 25/26 sa fie unul memorabil pentru Arsenal!

4. Chelsea

Cu siguranta fanii celor de la Chelsea viseaza la un nou sezon in care echipa lor de suflet sa fie castigatoarea titlului, dar acel moment inca pare departe.

Totusi, Chelsea a fost mai mereu in partea de sus a clasamentului si a luptat pentru un loc pe podium.

Poate ca anul viitor va fi anul lor, asa ca Chelsea ne ofera multe motive pentru a o considera una dintre favorite!

5. Newcastle United

Dupa investitiile facute in club, Newcastle United lupta mereu pentru un loc care sa le asigure calificarea in Champions League.

Pare ca se apropie cu pasi timizi catre statutul de echipa care lupta pentru titlu, asa ca oricand poate produce surpriza. Acest lucru s-ar putea intampla anul viitor, asa ca Newcastle este una dintre favorite!

Ne-ar placea sa includem in acest top echipe precum Manchester United sau Tottenham, insa in ultimii ani acestea nu au o situatie prea buna si nu stim daca asta se va schimba anul viitor.

Pana la finalul sezonului, in 2026, inca mai sunt etape de jucat. Prin urmare, trebuie sa te bucuri de fotbal si, daca te atrag pariurile sportive, ai putea citi articolul despre cum poti sa pariezi pre meci (prematch) si sa-ti alegi favorita la castigarea titlului.

Ramane de vazut daca una dintre favoritele mentionate in randurile anterioare va obtine titlul de campioana sau vom avea parte de o surpriza. Un nou Leicester? Cine stie?

