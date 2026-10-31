Echipe din patru județe ale Moldovei participă la ROBOFEST 2026, alături de concurenți din 34 de țări

Echipe de robotică din Iași, Suceava, Vaslui și Vrancea participă la ROBOFEST 2026, festival internațional organizat în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, la Politehnica București. Evenimentul, ajuns la cea de-a V-a ediție, reunește 257 de echipe, cu 1.525 de participanți din 34 de țări și 1.390 de roboți.

RoboChallenge, competiția principală a festivalului, ajunsă la ediția a XVII-a, are 22 de probe în care roboții se confruntă în ring, parcurg trasee și labirinturi, joacă fotbal sau îndeplinesc diferite sarcini autonome. În probele de sumo, două mașinării încearcă să se împingă reciproc în afara unui ring, în timp ce alte întreceri testează viteza, precizia și capacitatea roboților de a se orienta fără intervenția concurenților.

Echipele din Moldova înscrise în competiție

Iași: Echipa EuroED RoboFolklore participă la categoria Freestyle Showcase – Kids cu cinci proiecte: „Bear Dance”, „Drummer”, „EggMaestro”, „EggMatic” și „Goat Dance”, două dintre denumiri făcând trimitere la dansurile tradiționale ale ursului și caprei. La această categorie, elevii din clasele I–VIII pot înscrie roboți și alte dispozitive electronice, indiferent de funcția lor. Juriul evaluează originalitatea proiectelor, problemele pe care încearcă să le rezolve și utilitatea practică a soluțiilor propuse.

Echipa EuroED RoboFolklore participă la categoria Freestyle Showcase – Kids cu cinci proiecte: „Bear Dance”, „Drummer”, „EggMaestro”, „EggMatic” și „Goat Dance”, două dintre denumiri făcând trimitere la dansurile tradiționale ale ursului și caprei. La această categorie, elevii din clasele I–VIII pot înscrie roboți și alte dispozitive electronice, indiferent de funcția lor. Juriul evaluează originalitatea proiectelor, problemele pe care încearcă să le rezolve și utilitatea practică a soluțiilor propuse. Suceava: Echipa Electro a înscris cinci roboți, EL1–EL5, la categoria Micro Sumo, și alți doi, Marc și Sophie, la Combat Robot 3lb, unde roboții se confruntă într-o arenă închisă.

Echipa Electro a înscris cinci roboți, EL1–EL5, la categoria Micro Sumo, și alți doi, Marc și Sophie, la Combat Robot 3lb, unde roboții se confruntă într-o arenă închisă. Vaslui: Echipa MWPS participă cu proiectul „Microwave Wireless Power System”, înscris la Freestyle Showcase – High School, categorie în care liceenii își prezintă invențiile în fața juriului, în limba engleză, în cel mult cinci minute.

Echipa MWPS participă cu proiectul „Microwave Wireless Power System”, înscris la Freestyle Showcase – High School, categorie în care liceenii își prezintă invențiile în fața juriului, în limba engleză, în cel mult cinci minute. Vrancea: Echipa AxiomRobotics din Focșani concurează cu robotul Bricky la Mini Sumo – Kids și cu roboții Riptide, T0S și Tatoi la categoria Combat Robot 3lb.

ROBOFEST are loc la opt luni după ce Piatra-Neamț a găzduit etapa regională Est a FIRST Tech Challenge România , program de educație STEAM și competiții de robotică pentru liceeni, care a împlinit în 2026 zece ani de activitate în țară. La concursul organizat în februarie, la Sala Polivalentă, cu implicarea clubului pietrean „Eu Codez”, au participat 31 de echipe, iar patru din județul Neamț au obținut calificarea la națională: „The Eagles” din Roman și „CYB3RG0DS”, „SnakeTech” și „Eu Codez” din Piatra-Neamț. La Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge, încheiat pe 2 mai la Houston, în SUA, patru echipe românești, din Brăila, Buzău, București și Focșani, au ocupat primele patru locuri.

Întrecerile de la ROBOFEST sunt programate sâmbătă și duminică, începând cu ora 10:00, când publicul va putea urmări gratuit competițiile, demonstrațiile tehnologice și prezentările proiectelor realizate de participanți.

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Sandu Munteanu

Foto: Facebook Robofest UPB, robochallenge.ro