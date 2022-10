Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat astăzi, 17 octombrie, Legea care modifică Codul Muncii şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Potrivit modificărilor aduse funcţionarii publici pot beneficia de un nou tip de concediu, cel de îngrijitor. Referitor la concediul de îngrijitor, „Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului”, prevede textul legii.

Acesta nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate.

Problemele medicale grave, precum și condițiile pentru acordarea concediului de îngrijitor, urmează să fie stabilite prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății.

Apare un nou articol în Codul administrativ care prevede că raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici se pot exercita şi în regim de telemuncă, precum şi în regim de muncă la domiciliu. Durata activităţii desfăşurate în regim online nu poate depăşi cinci zile pe lună şi se poate aproba pentru funcţionarii publici care au copii cu vârsta de până la 11 ani, celor ce acordă îngrijire unei rude, au o stare de sănătate care nu le permite deplasarea sau desfăşoară activităţi dintre cele stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ca putând fi realizate în regim de telemuncă.

Pe durata celor cinci zile, funcţionarii publici beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, cu excepţia sporului pentru condiţii de muncă grele,

O altă noutate este faptul că „Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului, în condițiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului”. Absentarea de la locul de muncă nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Angela Croitoru