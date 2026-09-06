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E-mailuluri false în numele E-ON

de Sofronia Gabi

Furnizorul de energie electrică și gaze naturale E-ON atrage atenția clienților că sunt trimise e-mailuri în numele companiei prin care se cere plata unor facturi restante. Adesea acestea au ca mesaj „Factură neachitată”, însă sunt încercări de fraudă și nu sunt remise de companie.

Recomandarea companiei E-ON pentru clienții săi în astfel de cazuri este să nu deschideți link-urile din acel email, nu plătiți în cazul în care nu aveți facturi restante și verificați factura de plată în contul de client E-ON Myline. În cazul în care totuși ați efectuat o astfel de plată, indicat este să contactați imediat banca. Să blocați cardul și să contestați efectuare plății. Indicat pentru protecție ar fi schimbarea parolelor conturilor pe care le-ați folosit.

Te rugăm să reții. E-ON nu îți cere niciodată datele cardului sau parola prin e-mail. Nici sigla, nici adresa expeditorului nu garantează că un mesaj este real, ele pot fi falsificate”, anunță E-ON.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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