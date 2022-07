În cadrul acestui contract COMES va executa utilaje specifice – schimbătoare de caldură, fascicule tubulare, vase sub presiune, coloane cu interioare de proces. Vor fi executate utilaje de complexitate ridicată, cu greutăți între 50-200 tone, cu lungimi până în 50 metri, din materiale speciale.

Clientul COMES este unul din cei mai importanți contractori mondiali din sectorul țiței și gaze, iar obiectul contractului îl reprezintă proiectarea, aprovizionarea, fabricarea, testarea și livrarea acestor echipamente către client.

Calitatea în fabricație, respectarea termenelor de livrare, flexibilitatea în fabricație, pregătirea specialiștilor noștri în sudură și controale, certificările internaționale deținute au constituit un atu important în adjudecarea acestui contract.

Prin acest contract, COMES își asigură stabilitatea în producție și în partea financiară și poate continua proiectele de investiție începute, având asigurată pe o perioadă mare de timp o producție constantă de fabricație.

În acest moment, COMES are în execuție și livrare utilaje pentru Germania, Franța, Belgia, Danemarca, Suedia, Egipt, Israel și pentru cele trei rafinării interne OMV, Petromidia și Petrotel. Întreaga capacitate de producție este acoperită pentru acest an, având deja semnate contracte importante pentru anul viitor.

Societatea COMES, Compania Mecanică de Echipamente Speciale, lider naţional în domeniul de țiței și gaze, este producător pe piaţa de utilaje tehnologice sub presiune pentru industria de petrol şi gaze, industria chimică/petrochimică, energetică şi nucleară.

Marea majoritate a acestor echipamente aferente noului contract se vor executa în noua hală de producţie și ar urma să fie gata până la sfârșitul acestui an. Investiţia în valoare de 4 milioane de euro este pentru extinderea halei de producţie nr. 3 pe o suprafaţă de încă 2.500 mp, proiectată pentru fabricarea de echipamente metalice complexe de până la 200 de tone. Hala nouă va fi dotată complet cu echipamente moderne de debitat şi sudat confecţii metalice.

COMES are deja 210 salariaţi, dar mai este nevoie de încă 60-80 de persoane pentru noua hală industrială și pentru noul contract, pentru care oferă un pachet de beneficii competitiv. COMES este locul potrivit pentru cei în căutarea unei cariere la o companie de succes din zona noastră. Cei 60-80 de noi salariaţi trebuie sau vor fi calificaţi în ocupaţii cum ar fi sudor, lăcătuş mecanic, prelucrător prin așchiere, vopsitor, inginer mecanic şi inginer sudor. Pachetul salarial este unul motivant, plus alte beneficii adaptate nevoilor salariaţilor: salariu competitiv, tichete de masă şi tichete cadou, bonusuri pentru perfomanţă, training, posibilitate de calificare la locul de muncă, certificări în domeniu, transport la şi de la locul de muncă, prime de Paşte, Crăciun, zi de naştere, dar şi participare la evenimente tip corporate etc. Orice persoană care poate presta în meseriile menţionate – sudor, lăcătuş, inginer mecanic, vopsitor şi prelucrător mecanic – are acum o oportunitate de angajare, cu atât mai mult cu cât piaţa muncii din judeţ nu este prea ofertantă în acest moment. Este foarte important ca oamenii care vor să vină la noi să ştie că suntem o firmă cu perspective pe termen lung şi că oferim cele mai bune salarii de pe piaţă.

De la un atelier în care se debita mecanică fină, COMES a ajuns o companie în plină ascensiune, modernă, producătoare de utilaje agabaritice, cu capital românesc, care exportă către grupuri de rafinării de pe 4 continente. S-au schimbat multe de-a lungul celor 45 de ani, însă COMES a rămas pe acelaşi teren din 1977, având deja contracte pentru partea a doua a anului 2022 și pentru anul viitor în valoare de aproximativ 10 milioane de euro.

Produsele COMES sunt, cu precădere, pentru trei ramuri industrale: rafinării, combinate chimice şi petrochimice şi companii de gaze naturale, fie interne, fie externe. Necesităţile clienţilor din aceste trei sectoare industriale reprezintă echipamente sub presiune cu greutăţi de până la 200 de tone.

Focusarea activităţii va fi pe produse grele, între 50 şi 200 tone, 50 de metri lungime şi şase metri diametru. COMES execută integral orice echipament solicitat de către client, indiferent de lungime, indiferent de tonaj, indiferent de diametru şi va ocupa locul pe o piaţă unde există cerere.

În condiţiile stagnării comenzilor de pe piaţa internă, COMES a dezvoltat atît categorii noi de produse, de tip packing integrat, construcţii tip skid, cît şi noi pieţe de export din Europa, Africa si Orientul Mijlociu. Firma livrează, începând de anul trecut, în rafinăriile NIS

Pancevo şi Novi Sad şi combinatele petrochimice din Serbia (HIP Petrochemija), pentru grupul PKN Orlen din Polonia, dar şi pentru contractori generali EPC (Germania, Franţa, Italia, Belgia), care au operaţiuni în site-uri din Turcia, Olanda etc.

Cea mai mare parte din export merge pe piaţa europeană formată, în general, de utilizatori finali, rafinării sau combinate chimice, pentru clienţi din ţări precum Germania, Franţa, Italia, Austria, Elveţia, Olanda, Finlanda, Belgia, Serbia etc. O alta parte a vânzărilor de pe piaţa externă este formată din clienţi din Orientul Mijlociu şi Africa, respectiv Qatar, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Nigeria sau Egipt.

Produsele noastre sînt promovate anual la târguri din Germania, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, costul participării la un astfel de eveniment fiind cuprins, în medie, între 15.000 şi 20.000 de euro. Deplasări ale specialiştilor COMES au loc, lunar, în ţări cu parteneriate de afaceri în vederea întreţinerii portofoliului de clienţi.

Utilajele se produc la COMES si pentru cele patru rafinării din România, Petromidia Constanţa, Petrotel Lukoil Ploieşti, OMV Petrobrazi şi Vega Ploieşti. În afară de rafinării, utilajele ajung şi la combinatele chimice Azomureş Tîrgu Mureş, Chimcomplex Borzeşti şi Sinteza Oradea. Este deservită şi industria de gaze naturale, adică Romgaz, Transgaz şi Inspet.

Altfel spus, pentru rafinăriiile, combinatele chimice şi industria de gaze naturale din ţară, COMES este furnizorul numărul 1 de echipamente statice, de proces sau cu certificate ISCIR.

A(DV)