Ales președinte de organizație în 2013, Ionel Arsene nu dădea semne că va renunța la funcția politică nici măcar după ce a fost condamnat în primă instanță la 8 ani și 4 luni de închisoare cu executare, pe principiul că este nevinovat până la o sentință definitivă. Prăbușirea podului de la Luțca, obiectiv aflat în administrarea Consiliului Județean Neamț, al cărui președinte este, se pare că i-a fost fatală din punct de vedere politic omului politic plecat de la Grumăzești.

Astăzi, 14 iunie, Marcel Ciolacu îi cerea să se autosuspende, pentru a nu afecta imaginea partidului: „Părerea mea e că ancheta trebuie să se desfăşoare rapid. (…) Din punct de vedere politic, am vorbit cu domnul Arsene. Nu ştiu cine are implicarea mai multă cu adevărat. Consiliul Judeţean este beneficiarul, nu cel care urmăreşte fazele, nici de proiectare şi nici de expertiză. Eu cred că domnul Arsene are maturitatea politică şi eu ştiu că este un bun coleg şi pe perioada anchetei cred că o suspendare a dânsului din funcţia de preşedinte al PSD Neamţ ar detensiona acest moment până când vin rezultatele anchetei. Am avut discuţii deoarece este colegul meu şi este normal să avem aceste discuţii”.

Mesagerul informează în această seară că, din surse politice, Ionel Arsene s-a autosuspendat din funcția de președinte al PSD Neamț. Cel mai probabil înlocuitor la șefia organizației județene a PSD ar fi Daniel Harpa, primarul orașului Târgu Neamț și actualul vicepreședinte al PSD Neamț, dacă nu cumva conducerea centrală de la București va impune pe altcineva.

