Școlile de vară oferă uneori momente de neuitat participanților. Un bun exemplu este la Dulcești, unde marți, 12 august, cu ajutorul bisericii, copiii din zonă au avut norocul de a participa la câteva activități în scopul prevenirii pericolelor ce îi înconjoară în viața de zi cu zi.

În rol de instructori au fost polițiștii de la Secția de Poliție Rurală Dulcești, alături de colegii de la Inspectoratul pentru Situații Urgente Neamț, Unitatea de Pompieri Roman și Serviciul de Ambulanță Roman. Aceștia le-au arătat copiilor autospecialele de serviciu, explicându-le și rolul echipamentelor acestora. Tinerii s-au bucurat de o zi în aer liber cu oamenii legii, învățând mai multe despre pericole și reguli, activitățile având un rol educativ-preventiv.

La final le-au dat și un set de reguli de care să țină seama.

Victor Păduraru