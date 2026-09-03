DSP recomandă cursuri online sau în format hibrid în școlile care nu pot asigura alimentarea cu apă

Direcția de Sănătate Publică Neamț a emis un punct de vedere în criza apei din zona Târgu-Neamț (amănunte aici ). Instituția a emis un comunicat prin care arată că în unitățile de învățământ unde nu poate fi asigurată apa potabilă și menajeră nu sunt întrunite condițiile sanitare pentru desfășurarea cursurilor cu prezență fizică.

„Având în vedere faptul că la data de 07.09.2026 vor începe cursurile anului școlar 2026-2027, ținând cont de constatarea existenței situației de urgență în zona Târgu Neamț privind probleme în alimentarea cu apă potabilă, pentru desfășurarea în bune condiții a activității de învățământ în toate unitățile școlare de pe aria teritorială a județului Neamț, Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț face următoarele precizări:

1.Conform dispozițiilor art.7 alin.6 din Ordinul ministrului sănătății nr.1456/2020- pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările ulterioare,

”În cazul în care nu se poate asigura alimentarea cu apă potabilă în regim permanent sau sursa de apă este necorespunzătoare, se acceptă temporar utilizarea de recipiente – dozatoare de apă potabilă, prevăzute cu pahare de unică folosinţă.

Pentru spălarea mâinilor se vor amenaja temporar spălătoare provizorii, pentru o perioadă de maximum 90 de zile, formate din bazin cu robinet (cu o capacitate de 5 – 10 litri) şi chiuveta cu scurgere la fosă vidanjabilă”.

Asigurarea apei menajere pentru grupurile sanitare din unitățile de învățământ din județul Neamț, se va realiza conform pct.3 din Anexa la Hotărârea C.J.S.U. Neamț nr.11/02.09.2026- pentru aprobarea programului de măsuri necesar a fi adoptate pentru asigurarea apei potabile și menajere în toate unitățile de învățământ de pe raza județului Neamț. Autoritățile administrației publice locale, producătorii/distribuitorii de apă și conducerea unităților au obligația de a remedia cu maximum de operativitate defecțiunile rețelei de apă-canalizare.

La încetarea situației și trecerea la furnizarea de apă potabilă de către operator, dar nu mai târziu de 90 de zile, unitățile de învățământ vor solicita Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț recoltări de probe de apă în vederea verificării potabilității acesteia.