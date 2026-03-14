DSP Neamț reacționează după scandalul infecțiilor nosocomiale de la Spitalul Județean Neamț

Referitor la focarul de infecții asociate asistenței medicale cu Acinetobacter baumannii raportat la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public și în mass-media în data de 13 martie 2026 referitoare la focarul de infecții asociate asistenței medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț face următoarele precizări. În spațiul public au fost prezentate date și declarații privind existența focarului, numărul cazurilor, decesele înregistrate și condițiile de funcționare din secția de Anestezie și Terapie Intensivă. DSPJ Neamț comunică exclusiv pe baza datelor oficiale transmise de unitatea sanitară și a constatărilor rezultate din activitatea proprie de supraveghere epidemiologică și control în sănătate publică.

În data de 18.02.2026, Compartimentul Epidemiologie din cadrul DSPJ Neamț a fost notificat de Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț cu privire la declararea unui focar de infecții asociate asistenței medicale cu Acinetobacter baumannii în secția Anestezie și Terapie Intensivă. În aceeași zi, DSPJ Neamț a solicitat completarea datelor necesare anchetei epidemiologice. În data de 19.02.2026, raportul preliminar de anchetă a fost transmis către Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Regional de Sănătate Publică Iași și Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul DSPJ Neamț.

DSPJ Neamț a acționat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1101/2016, raportând focarul către instituțiile competente de la momentul notificării și solicitând date suplimentare pentru completarea anchetei epidemiologice și stabilirea măsurilor necesare limitării focarului.

Potrivit ultimei actualizări transmise de Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț în data de 13.03.2026 și înaintate de DSPJ Neamț către Centrul Regional de Sănătate Publică Iași și Institutul Național de Sănătate Publică, au fost raportate 7 cazuri. Dintre acestea, un pacient a fost externat în stare ameliorată, 2 pacienți erau încă internați, iar 4 pacienți au decedat. Conform datelor comunicate de unitatea sanitară, în 3 cazuri cauza decesului nu a avut legătură cu infecția asociată asistenței medicale, iar într-un caz există o posibilă legătură cu infecția cu Acinetobacter baumannii. Stabilirea diagnosticului în caz de deces revine medicului curant.

Pentru clarificarea împrejurărilor extinderii focarului și limitarea transmiterii, DSPJ Neamț a solicitat date și documente suplimentare pentru a stabili de când datează cazurile, cum s-a produs extinderea focarului și pentru a diferenția între pacienții purtători ai bacteriei la internare și pacienții care au dobândit infecția în timpul spitalizării. Totodată, au fost recomandate intensificarea dezinfecției suprafețelor în secția ATI Modular, respectarea strictă a igienei mâinilor și finalizarea în cel mai scurt timp a lucrărilor de igienizare din spațiile destinate relocării activității.

În perioada 20-26 februarie 2026, inspectorii sanitari ai DSPJ Neamț au efectuat acțiuni de control în secțiile ATI Modular, Chirurgie generală și Medicină internă. Au fost constatate neconformități privind condițiile de izolare a pacienților, respectarea procedurilor de curățenie și dezinfecție, verificarea filtrelor HEPA, amenajarea spațiilor destinate personalului, asigurarea personalului de îngrijire și organizarea structurii responsabile de prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale. Pentru remedierea acestora au fost dispuse măsuri obligatorii, cu termene clare, inclusiv pentru reinstruirea personalului, verificarea sau înlocuirea filtrelor HEPA, identificarea unor spații conforme pentru izolare și asigurarea personalului necesar. Totodată, unității sanitare i-a fost aplicată o sancțiune contravențională în cuantum de 30.000 lei, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 857/2011.

În legătură cu afirmațiile și acuzațiile formulate public în ultimele zile cu privire la aspecte personale, contractuale sau de integritate, DSPJ Neamț precizează că acestea nu fac obiectul prezentului comunicat privind focarul epidemiologic. Orice asemenea aspecte se analizează distinct, prin mecanismele instituționale și legale competente. Obiectul prezentului comunicat îl reprezintă exclusiv situația epidemiologică, măsurile dispuse și monitorizarea conformării unității sanitare.

Direcția de Sănătate Publică Județeană Neamț continuă monitorizarea focarului, verificarea măsurilor dispuse și colaborarea cu Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, Centrul Regional de Sănătate Publică Iași și Institutul Național de Sănătate Publică, până la închiderea epidemiologică a focarului.

Comunicat de presă DSP Neamț