Drumuri copleșite de zăpezi, drumarii acționează non – stop. TIR-uri blocate pe un drum național în Neamț

Coduri galbene de ninsori și viscol la sol în mai multe județe din regiunea de nord-est a țării, miercuri, 18 februarie. Drumarii intervin în forță încă de aseară, însă unele situații, cu tiruri blocate în nămeți, încă mai persistau, la ora 8:00, pe Drumul Național 15 D, în județul Neamț, la ieșirea din comuna Gâdinți către Poienari. Se fac eforturi susținute pentru a ține situația sub control.

“Se circulă fără restricții în această dimineață pe toate drumurile naționale din zona Moldovei, datorită eforturilor echipelor de deszăpezire ale Iași, care au intervenit fără întrerupere de la intrarea în vigoare a atenționărilor meteo de vreme nefavorabilă. În cursul nopții trecute, la nivelul DRDP Iași au acționat 221 de autoutilaje și au fost răspândite 1849 tone de material antiderapant, după cum urmează: – SDN Bacău: 31 autoutilaje și 227 tone – SDN Bârlad: 24 autoutilaje și 139 tone – SDN Botoșani: 35 autoutilaje și 198 tone – SDN C-lung Mold.: 28 autoutilaje și 230 tone – SDN Iași: 22 autoutilaje și 256 tone – SDN Piatra Neamț: 47 autoutilaje și 571 tone – SDN Suceava: 34 autoutilaje și 228 tone”, a transmis Dan Hațegan, purtătorul de cuvânt al DRDP Iași.

În prezent, pe raza DRDP Iași sunt in acțiune 201 autoutilaje, iar circulația în regiune se desfășoară în condiții de iarnă, cu zăpadă pe carosabil în mai multe județe, pe fondul ninsorilor abundente.

Angela Croitoru