Valoarea lucrărilor este de 65 milioane de lei, fiind cea mai mare alocare bugetară pentru un proiect de reabilitare în domeniul infrastructurii rutiere din județul Neamț

DJ 209B, cunoscut ca „Drumul Talienilor“, intră în reparații capitale. Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a predat joi, 5 martie, amplasamentul pentru modernizarea acestui tronson Borca – Stănișoara – Mălini, cu o lungime de 18 km.

„Am dispus începerea lucrărilor de modernizare pe unul dintre traseele istorice ale județului nostru, DJ 209B, pe «Drumul Talienilor», devenit cunoscut pentru că pe acolo a mers Vitoria Lipan, eroina din romanul «Baltagul», semnat de Mihail Sadoveanu. Este cea mai mare sumă alocată pentru reabilitarea unui drum județean. Pentru acest proiect s-a alocat suma de 65 de milioane de lei, prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Drumul Județean DJ 209B a fost construit pe vremea lui Carol I, în perioada 1902 – 1914, la realizarea lui muncind meșteri italieni.

Prin realizarea acestei lucrări de reparații vom reuși să punem în valoare o zonă încărcată de istorie și frumusețe a ținutului nostru! De asemenea, venim în întâmpinarea dorinței tuturor celor care vor dori să refacă vechiul «Drum al Talienilor» și legăm județul Neamț, prin Borca – Stănișoara – Mălini, de județul Suceava!“, a declarat președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene.

Drumul a fost configurat din dorința Regelui Carol I, deoarece făcea parte din Domeniile Coroanei și realiza o legătură strategică între Valea Moldovei și Valea Bistriței.

Pentru că lucrările au fost realizate de drumari italieni, localnicii i-au denumit „Drumul Talienilor“.

„Lucrarea pentru care am predat astăzi amplasamentul este una dintre cele mai importante din mandatul meu de președinte al Consiliului Județean. Știam de starea deplorabilă a «Drumului Talienilor» și am ținut neapărat să facem reparațiile. Până am ajuns la momentul începerii lucrărilor am depus o muncă titanică, de circa trei ani, pentru pregătirea documentelor. În tot acest timp am înregistrat multe solicitări referitoare la reparații și din partea administrațiilor locale din zonă, care, după ce vor avea acest drum modernizat, vor putea pune în valoare comunele de pe Valea Muntelui! Personal, sunt convins că se va simți o dezvoltare economică a zonei și va crește semnificativ numărul de turiști care ajung te acest drum, atât pentru frumusețea peisajelor, cât și pentru încărcătura istorică a locurilor și pentru facilitatea de a străbate pasul Stănișoara, destul de greu accesibil în condițiile actuale“, a mai declarat președintele Ionel Arsene.