Drumul Expres Bacău – Piatra-Neamț: CNSC a respins toate contestațiile. CNIR va semna contractul de 5,17 mld. Lei

de Valentin Balanescu

Toate contestațiile depuse la procedura de atribuire pentru Drumul Expres Bacău – Piatra-Neamț au fost respinse de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), astfel că Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) poate trece la semnarea contractului cu asocierea româno-bulgară declarată câștigătoare, Danlin XXL (lider) – Groma Hold (Bulgaria) – Intertranscom Impex – Evropeiski Patisha – Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi.

Valoarea contractului este de 5,17 miliarde lei (fără TVA), aproximativ 1 miliard de euro, iar proiectul vizează realizarea unei șosele rapide de 51 km, care va conecta Piatra-Neamț la Autostrada Moldovei (A7), potrivit HotNews.

Ce include proiectul?

-30 de structuri (poduri, pasaje, viaducte), cu o lungime totală de circa 16 km

-Două structuri de peste 1.000 m; cea mai lungă: viaduct de 1.072 m la nodul cu A7 (secțiunea Bacău–Pașcani)

-5 noduri rutiere: conexiunea cu A7 (tip „trompetă”), Racova, Podoleni, Săvinești, Piatra-Neamț

-Spațiu de servicii S3 și Centru de Întreținere și Coordonare (CIC)

Durata totală este de 48 de luni: 12 luni proiectare și 36 de luni execuție, cu garanție 5 ani. Dacă semnarea are loc în 2026, finalizarea ar putea fi posibilă în jurul anului 2030.

Autor:

Valentin Balanescuhttps://zch.ro/
Valentin Bălănescu lucrează în presă din 1990, a fost director și redactor șef la mai multe publicații din Neamț, atât în presa scrisă, la televiziune și radio. Este specializat în special în anchete jurnalistice, pe tematică din județul Neamț, în special din administrație și economie. Este fondatorul grupului de presă Mesagerul de Neamț și protagonistul emisiunii ”Cafeaua de dimineață” care are peste 10 ani de emisie.
Șefii tuturor Curților de Apel îi cer lui Nicușor Dan reexaminarea legii pensiilor magistraților

