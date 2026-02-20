Drumul Expres Bacău – Piatra-Neamț: CNSC a respins toate contestațiile. CNIR va semna contractul de 5,17 mld. Lei

Toate contestațiile depuse la procedura de atribuire pentru Drumul Expres Bacău – Piatra-Neamț au fost respinse de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), astfel că Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) poate trece la semnarea contractului cu asocierea româno-bulgară declarată câștigătoare, Danlin XXL (lider) – Groma Hold (Bulgaria) – Intertranscom Impex – Evropeiski Patisha – Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi.

Valoarea contractului este de 5,17 miliarde lei (fără TVA), aproximativ 1 miliard de euro, iar proiectul vizează realizarea unei șosele rapide de 51 km, care va conecta Piatra-Neamț la Autostrada Moldovei (A7), potrivit HotNews.

Ce include proiectul?

-30 de structuri (poduri, pasaje, viaducte), cu o lungime totală de circa 16 km

-Două structuri de peste 1.000 m; cea mai lungă: viaduct de 1.072 m la nodul cu A7 (secțiunea Bacău–Pașcani)

-5 noduri rutiere: conexiunea cu A7 (tip „trompetă”), Racova, Podoleni, Săvinești, Piatra-Neamț

-Spațiu de servicii S3 și Centru de Întreținere și Coordonare (CIC)

Durata totală este de 48 de luni: 12 luni proiectare și 36 de luni execuție, cu garanție 5 ani. Dacă semnarea are loc în 2026, finalizarea ar putea fi posibilă în jurul anului 2030.