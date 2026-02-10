Drumarii intervin cu autofreza pe DN 29A în Botoșani. Viscol la sol, circulați cu prudență!

Ca urmare a gerului și viscolului la sol, de marți, 10 februarie 2026, din zona Hudești – Darabani, în județul Botoșani, angajații Direcției Regionale Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, Secția Drumuri Naționale Botoșani intervin cu autofreza pentru a facilita accesul pe o porțiune importantă din DN 29A.

“Sectorul este monitorizat de echipele Secției Drumuri Naționale Botoșani, care intervin atât cu autofreza, cât și cu autospeciale dotate cu lamă și material antiderapant, punctual, pe porțiunile afectate. În rest, carosabilul este majoritar curat, fără blocaje în trafic. Circulați cu prudență în zona de intervenție!”, transmite DRDP Iași.

Imagini: DRDP Iași