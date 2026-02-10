SOCIALACTUALITATEBOTOȘANI

Drumarii intervin cu autofreza pe DN 29A în Botoșani. Viscol la sol, circulați cu prudență!

de Croitoru Angela

Ca urmare a gerului și viscolului la sol, de marți, 10 februarie 2026, din zona Hudești – Darabani, în județul Botoșani, angajații Direcției Regionale Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, Secția Drumuri Naționale Botoșani intervin cu autofreza pentru a facilita accesul pe o porțiune importantă din DN 29A.

“Sectorul este monitorizat de echipele Secției Drumuri Naționale Botoșani, care intervin atât cu autofreza, cât și cu autospeciale dotate cu lamă și material antiderapant, punctual, pe porțiunile afectate. În rest, carosabilul este majoritar curat, fără blocaje în trafic. Circulați cu prudență în zona de intervenție!”, transmite DRDP Iași.

Imagini de la intervenție puteți vedea mai jos

Imagini: DRDP Iași

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Sprijin aero pentru salvarea unui bebeluș
Articolul următor
Simpozion de creație „Forma Esenței. Brâncuși și generația contemporană”

Ultima ora

JUSTIŢIE

Bacău. Romsilva câștigă definitiv în instanță: 43.227 ha de pădure rămân în proprietatea publică a statului, în administrarea Direcției Silvice Bacău

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva anunță că a...
Stiri fierbinti

Știre actualizată. Video-foto. Iași. Accident mortal la Ciortești, pe DN 24

Actualizare: O femeie însărcinată care se afla într-una dintre...
ACTUALITATE

Botoșani. Primarul comunei Drăgușeni trimis în judecată pentru luare de mită

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au finalizat urmărirea penală și...
ACTUALITATE

Viitori ofițeri de poliție, în practică la Botoșani

Botosani. 29 de studenți ai Academiei de Poliție se...
ACTUALITATE

Simpozion de creație „Forma Esenței. Brâncuși și generația contemporană”

În contextul celebrării Anului Constantin Brâncuși, un reper major pentru...

Categorii

JUSTIŢIE

Bacău. Romsilva câștigă definitiv în instanță: 43.227 ha de pădure rămân în proprietatea publică a statului, în administrarea Direcției Silvice Bacău

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva anunță că a...
Stiri fierbinti

Știre actualizată. Video-foto. Iași. Accident mortal la Ciortești, pe DN 24

Actualizare: O femeie însărcinată care se afla într-una dintre...
ACTUALITATE

Botoșani. Primarul comunei Drăgușeni trimis în judecată pentru luare de mită

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au finalizat urmărirea penală și...
ACTUALITATE

Viitori ofițeri de poliție, în practică la Botoșani

Botosani. 29 de studenți ai Academiei de Poliție se...
ACTUALITATE

Simpozion de creație „Forma Esenței. Brâncuși și generația contemporană”

În contextul celebrării Anului Constantin Brâncuși, un reper major pentru...
Sănătate Neamţ

Sprijin aero pentru salvarea unui bebeluș

Un copil de trei luni aflat în suferință din...
Infracțional Neamț

Accident la Săbăoani – o persoană a fost rănită

Un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane a...
ACTUALITATE

In memoriam Părintele Iustin Pârvu – Prăznuirea zilei sale de naștere

Până în 2013, ziua de 10 februarie era o...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale